Ze starého skladu koření udělali manželé pivnici. Po otevíračce se nestačili divit

Jako miliony lidí před nimi se každý z nich vydal hledat svůj americký sen. Češka Petra a Slovák Andrej se poznali ve Spojených státech před více než dvaceti lety. Oba se protloukali, jak se dalo. Různé profese, různá zaměstnání, práce, jaká se zrovna namanula. Zlom přišel, když si zašli na pivo. Od té doby Petra a Andrej Ivanovovi žijí svůj americký sen, který pokračuje v Čechách.

"Seděli jsme v Queens na obrovské pivní zahradě Bohemian Beer Garden. To nás přivedlo na myšlenku, že kdyby se celý koncept zmenšil, mohla by taková pivní zahrada fungovat i jinde," vyprávějí Petra a Andrej. "Našli jsme místo v Brooklynu, ve Williamsburgu, ze kterého už se mezitím v běhu času stala hipsterská čtvrť. Je to taková výkladní skříň New Yorku i Brooklynu. Starý sklad na koření jsme přebudovali na beer garden - zahradní pivnici. Hned po prvním víkendu od otevření jsme dostávali pozitivní odezvu. Ten americký sen se nám splnil doslova před očima; otevřeli jsme dveře a stála tam fronta lidí, kteří k nám chtěli. Pivo u nás teklo proudem, na čepu jsme měli zhruba 15 piv."

Bylo jasné, že pivní zahrada pod taktovkou československého páru je velmi životaschopný koncept. "Navíc přistěhovalci ze všech koutů světa už byli unavení z dělání bůh ví jakých profesí, z toho všeho amerického, co je obklopovalo. U nás si lidé od všeho odpočinuli," vysvětluje Andrej. Z původně zanedbaných čtvrtí se v New Yorku rodí oblasti, kde žije pohromadě mix umělců, hipsterů a převážně mladých lidí, kteří chtějí něco jiného než klasickou Ameriku. Právě na takových místech Petra a Andrej otevírali další podniky.

Posedlost světly

"Dávalo to smysl. Byli tam lidé, které jsme chtěli oslovit, nájmy tam byly lacinější a odpovídalo to i našim architektonickým představám," shodují se. Pivnice tak budovali v prostorách s industriální minulostí; staré výrobní haly a sklady byly pro jejich potřeby ideální. "Design jsme si udělali podle svého konceptu a vše fungovalo. Postupně jsme na východním pobřeží otevírali další pivnice, až jich bylo sedm."

V té době se zrodil také Andrejův poněkud specifický koníček. "Prostory pro 400 lidí není snadné zútulnit, doladit je do řekněme takového rakousko-uherského twistu, jaký naše pivnice měly. Někdy tehdy se mi to stalo. Světla, světla, světla," směje se Andrej, který začal nakupovat různé druhy specifických a historických světel, kde se jen dalo. "Kamkoli jedeme, vozíme v kufrech staré lampy a lustry," přitakává Petra. "Ano, jsem posedlý. Mám světla z Ameriky, ale třeba také z Francie… každé světlo v sobě nese kousek z velkého světa a jeho historie," doplňuje Andrej.

Časem se v nich ale začala probouzet touha po návratu. Především v Petře: "Je třeba říct, že my nejsme Američané, ale Evropani. Nikdy jsme se úplně nesžili s jejich způsobem života, jejich mentalitou. Já jsem Češka a Čechy vždycky byly a budou můj domov." Myšlenku na návrat ale oddalovali - až vyrostou děti, až se osamostatní… až přišel covid. To nás definitivně utvrdilo v tom, že se vrátíme. Najednou jsme se rozhodli rychle a nebylo nic, co by nás zastavilo," vypráví Andrej.

Darmyšl No. 13

Po návratu hledali místo, kde by mohli žít a bydlet. Protože i v Americe zrekonstruovali starou farmu, chtěli něco podobného i v Čechách. "Jenomže jsme našli Darmyšl, která je obrovská. Ale my se zamilovali. A co teď s tím. Pro nás to bylo nesmyslně velké, ale místo to bylo krásné - tak jak ho využít? Zkusíme ho zrenovovat a pronajímat," líčí Petra s Andrejem okamžik, kdy se v českém Sedmihoří stali majiteli a provozovateli ubytování Darmyšl No. 13.

K renovaci usedlosti z konce 19. století přistoupili podobně, jako k rekonstrukcím ve Státech. O rozdělení obrovské stavby vůbec neuvažovali. Dělit statek na apartmány by neumožnilo dostát tomu, co pro své návštěvníky chtějí především; klid a soukromí. Ostatně vesnice Darmyšl má zhruba 50 obyvatel, a pokud není ona sama přímým cílem něčí cesty, nikdo tudy neprojíždí.

"Snažili jsme se to udělat ne jako ubytování, ale jako místo pro naši vlastní rodinu, kde bychom my sami opravdu chtěli žít. Máme rádi staré věci. Takové, které dávají domovu kouzlo a duši," říká Petra. Na statku proto nechybí stůl, za který se vejdou pohodlně všichni, kdo sem na dovolenou zavítají. A samozřejmě nechybí spousta Andrejem vybraných světel.

Statek je ze všech čtyř stran uzavřený. Svým návštěvníkům nabízí všechno možné. Bazén, saunu, krb, švédská kamna, ale třeba také ping-pong ve velké stodole. K dispozici jsou tu dvě vybavené kuchyně. Jedna je umístěna tradičně uvnitř objektu, druhá je venku; nechybí v ní gril, ohniště, ale ani lednice. "Teď v květnu jsme ještě dokončili úpravy největší stodoly, ze které vzniklo místo ideální pro svatby nebo třeba rodinné oslavy."

Darmyšl jim dělá radost a naplňuje pokračování jejich amerického snu v Česku. "Skoro každý, kdo už u nás byl, říká, že jsme blázni, že tohle místo pronajímáme a nežijeme tady sami. Já ale věřím na energii. K nám jezdí jen takoví lidé, kterým se tu líbí, užívají si tu a cítí se jako doma," věří Petra. Víru ve vše dobré mají Petra i Andrej zakotvenou v srdci.