Americká popová hvězda Katy Perry poletí do vesmíru

Popová zpěvačka Katy Perry poletí na jaře do vesmíru. Bude členkou posádky suborbitální rakety New Shepard soukromé společnosti Blue Origin patřící americkému miliardáři Jeffu Bezosovi. Výhradně ženské šestičlenné posádce bude velet Bezosova životní partnerka Lauren Sánchezová.

O vesmírné misi informovala ve čtvrtek společnost Blue Origin.

Vesmír Katy Perry fascinuje dlouhodobě, což ukázala i svou "mimozemskou" písní E.T. Sánchezová je novinářka, licencovaná pilotka a autorka knihy pro děti "Moucha, která letěla do vesmíru". Dalšími členkami mise budou kosmická inženýrka Aisha Boweová, výzkumnice v oblasti bioastronautiky Amanda Nguyenová, televizní novinářka Gayle Kingová a filmová producentka Kerianne Flynnová. Jejich let bude první výhradně ženskou misí od roku 1963, kdy do vesmíru letěla sovětská kosmonautka Valentina Těreškovová.

Soukromá společnost Blue Origin a její raketa New Shepard po zkušebních letech odstartovala s posádkou poprvé v roce 2021. Létá do výšky zhruba 100 kilometrů, tedy k hranicím zemské atmosféry a kosmického prostoru, a nabízí místa i platícím zákazníkům.