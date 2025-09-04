Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Allriskové pojištění: proč chrání domov i před „zombíky“

komerční článek
před 1 hodinou
Zombie invaze nehrozí, ale nové pojištění kryje i situace, na které se dříve nemyslelo.
Foto: komerční článek

Klasická pojistka vs. allrisk

Když se řekne pojištění bytu nebo rodinného domu, většina lidí si představí klasickou pojistku s výčtem rizik, například požár, povodeň, vichřice nebo krádež. Co na seznamu není, to se nehradí. Jenže život umí být vynalézavý a přichystat události, které by vás nikdy nenapadly do takového seznamu zapsat. Právě proto vzniklo allriskové pojištění, do češtiny někdy překládáno jako "pojištění všech rizik". A pokud vás napadne otázka, jestli kryje i invazi zombíků nebo útok mimozemšťanů, odpověď zní: pokud to není mezi výlukami, pak ano.

Na rozdíl od běžného pojištění se allrisk neptá, zda je událost uvedena v seznamu krytých rizik. Logika je opačná - pojištěno je vše, co není výslovně vyloučeno. Výluky samozřejmě existují, například běžná opotřebení, dlouhodobé působení vlhkosti nebo škody způsobené zanedbanou údržbou. Pokud se ale stane náhlá a neočekávaná nehoda, pojištění vás ochrání.

Když přijde nehoda

Rozdíl mezi klasickou pojistkou a allriskem se nejlépe ukazuje na praktických příkladech. Pokud si při instalaci poličky navrtáte vodovodní trubku nebo při vrtání do zdi poškodíte elektrický kabel, klasická pojistka vám nepomůže. Allriskové pojištění takové škody naopak uhradí, protože nejde o běžné opotřebení, ale o náhodné události.

Samozřejmě, že zombie apokalypsa ani invaze z vesmíru vám nehrozí. Ale tenhle nadsazený příklad hezky ukazuje podstatu allriskového krytí - pokud něco není ve výlukách, jste chráněni. A zombíci ani marťani mezi výlukami skutečně nejsou.

Konečně i v Česku

Na vyspělých trzích je allriskové pojištění už několik let standardem. Lidé oceňují jistotu a jednoduchost, protože se nemusejí trápit tím, jestli se jejich konkrétní škoda do výčtu rizik vejde. V Česku se nejprve objevilo jen omezené allriskové pojištění pro skla a keramiku. Typickými případy bylo rozbité sklo ve dveřích při dětské hře, prasklá sklokeramická deska po pádu hrnce v kuchyni nebo prasklé umyvadlo po uklouznutí v koupelně. Dnes už ale dorazila plnohodnotná verze. Pillow pojišťovna jako jedna z prvních v Česku nabízí allriskové krytí stavebních součástí bytů a domů přímo v základním rozsahu pojištění.

Rychlá kalkulace bez obtěžování

Novinkou je také zjednodušený způsob sjednání. Cena pojištění je dostupná během dvou minut, systém automaticky navrhne vhodné pojistné částky a okamžitě zobrazí konečnou cenu. Klient přitom nemusí zadávat e-mail ani telefonní číslo, takže ho nikdo nebude rušit nevyžádanými hovory ani zprávami.

Pokud chcete zjistit, kolik by stálo vaše pojištění, vyzkoušejte online kalkulačku a během dvou minut znáte cenu i rozsah ochrany. Kalkulačku allriskového pojištění bytů a rodinných domů nejdete zde.

 
Mohlo by vás zajímat

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

VIDEO: Selfie za život. Matka zemřela na oslavě narozenin přímo před očima svého syna

VIDEO: Selfie za život. Matka zemřela na oslavě narozenin přímo před očima svého syna

„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 39 minutami

V Kongu se opět šíří ebola, úřady evidují 28 podezření na nákazu a 15 úmrtí

Konžské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že se v zemi vyskytlo nové ohnisko eboly. Úřady zaznamenaly 28 případů podezření na nákazu a 15 úmrtí, napsala agentura Reuters, aniž uvedla bližší…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 55 minutami

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie

Šílená nehoda ikonické lanovky: objevily se první informace o příčině tragédie
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
Aktualizováno před 58 minutami

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko

Lisabon truchlí: smrtelná nehoda ikonické lanovky Glória zasáhla celé Portugalsko
Prohlédnout si 12 fotografií
„Je to tragický den pro naše město. Lisabon truchlí, je to tragická, tragická událost,“ řekl včera večer starosta Lisabonu Carlos Moedas (Glória na snímku z roku 1926).
V portugalských médiích se pozornost soustředí na lano, které umožňuje fungování systému protizávaží. To umožňuje lanovce pohybovat se nahoru a dolů po velmi strmém kopci.
před 1 hodinou
Zemřel slavný návrhář Giorgio Armani, bylo mu 91 let

Zemřel slavný návrhář Giorgio Armani, bylo mu 91 let

Armani patřil několik desetiletí mezi elitu svého oboru, do luxusní pánské módy přinesl svými elegantními a nadčasovými výtvory minimalistický styl.
před 1 hodinou
Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři
0:29

Já myslel, že to byla dlažební kostka, řekl Babiš k útoku. Pak ho rozčílili novináři

Aktuálně.cz mluvilo s Andrejem Babišem o tom, jak se cítí po fyzickém napadení a také proč v programu málo mluví o zahraniční politice ANO.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně najelo auto do lidí, podle policie šlo zřejmě o nehodu

V Berlíně ve čtvrtek odpoledne najelo auto do lidí, na místě je několik zraněných včetně dětí. Policie řidiče na místě zadržela.
Další zprávy