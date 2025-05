Aku nebo elektrická vrtačka? Výhody a nevýhody podle využití

Plánujete vrtat do zdi, připevnit poličku nebo sestavit novou skříň? Pak se možná ptáte, jakou vrtačku si pořídit. Zvolit aku model bez kabelu, nebo klasickou elektrickou, která se zapojuje do zásuvky?

Nechcete se při vrtání zamotat do kabelů, ale nejste si jistí, jestli vám bude stačit aku vrtačka? V tom případě čtete správně. Porovnáme pro vás aku a elektrické vrtačky tak, aby bylo jasné, kdy se vyplatí sáhnout po mobilitě bez zásuvky a kdy je naopak lepší mít jistotu výkonu napájeného přímo ze sítě.

Mobilita nebo výkon?

Akumulátorové vrtačky , tedy ty s baterií, bodují především svou volností pohybu. Nemusíte hledat zásuvku, nemusíte rozmotávat kabel ani řešit prodlužovačku. Vezmete ji do ruky a jdete rovnou na věc. Ať už jste v bytě, na zahradě nebo třeba na chalupě, kde elektřina není vždy samozřejmost. Právě proto si je oblíbili všichni ti, kdo doma čas od času montují nábytek, přivrtávají poličku nebo opravují rozvrzaný pant.

Pokud potřebujete nástroj pro rychlé opravy nebo montáž nábytku kdekoliv v bytě, aku vrtačka je jasná volba. Elektrické vrtačky naproti tomu vyžadují připojení k zásuvce, což může být omezující, pokud pracujete mimo dosah elektřiny. Na druhou stranu ale mají jedno velké eso v rukávu - stálý výkon, bez ohledu na to, jak dlouho pracujete.

Když potřebujete sílu…

Síťové vrtačky jsou obvykle silnější a stabilnější. Zvládnou vrtání do tvrdších materiálů - betonu, železa nebo keramických obkladů. I proto si je vybírají kutilové, kteří si doma zařídili menší dílnu, nebo profíci, kteří je potřebují denně.

Naopak aku vrtačka, i když dnes už existují výkonné modely, má svoje limity. Při dlouhé nebo náročné práci se může začít přehřívat, případně dojde baterie. Pokud ale nechcete vrtat do panelu, ale spíš do dřeva nebo do sádrokartonu, bez obav vystačíte s aku vrtačkou.

Komfort při práci

Aku modely jsou většinou lehčí a lépe padnou do ruky. To oceníte, když budete pracovat nad hlavou, v rohu, nebo někde na žebříku. Navíc mají často i funkci šroubováku, takže jeden přístroj využijete hned dvakrát. Pokud chcete, aby vám práce nestála, vyplatí se při výběru aku vrtačky sledovat i kapacitu baterie. Čím vyšší kapacita, tím déle si užijete práci bez nabíjení a zbytečných prostojů.

Síťová vrtačka může být těžší, ale při dlouhém a náročném vrtání to může být paradoxně výhoda - díky váze se méně "třese" a lépe se drží při tlaku.

Co vás to bude stát

V otázce ceny se často stává, že elektrická vrtačka vychází levněji než srovnatelně výkonná aku verze. Navíc u ní nemusíte řešit opotřebení baterie, což je častý problém akuvrtaček po několika letech.

U aku modelu je dobré počítat s tím, že baterii je potřeba jednou za čas vyměnit. Pokud chcete pracovat delší dobu, je vhodné mít náhradní akumulátor - jeden nabíjíte, druhý používáte. A to už může být investice navíc.

Takže kterou zvolit? Pokud doma občas potřebujete něco smontovat, opravit, nebo připevnit a nechcete být limitováni kabelem, bude pro vás aku vrtačka ideálním řešením. Je praktická, lehká a připravená kdykoliv k použití.

Na druhou stranu, pokud plánujete náročnější rekonstrukci, vrtání do tvrdých zdí nebo práci v dílně, rozhodně se vyplatí klasická elektrická vrtačka, která vás nenechá ve štychu, ani když pracujete celý den v kuse. Anebo si pořiďte rovnou obě. Jednu na rychlé domácí úpravy, druhou na "těžkou techniku". Protože jak známo - není šroubek jako šroubek.