Agatha Christie ožila. Díky umělé inteligenci se vrací jako učitelka

Jen těžko byste hledali lepší mentorku, která by vás naučila napsat dokonalou detektivku. Agatha Christie, královna detektivního žánru, se vrací ve virtuální podobě v unikátním projektu BBC.

Jako první na světě ožívá a stává se díky umělé inteligenci autorem, který nejen že dovolí nahlédnout do tajemství svého psaní, ale ještě vám vlastními slovy poradí, jak na to. A to autorka 78 detektivních románů a předlohy historicky nejdéle hraného představení Past na myši věděla perfektně.

BBC kurz vyvinula ve spolupráci s rodinou Agathy Christie. Bez souhlasu dědiců by nic z toho nebylo možné. Michael Levine, generální ředitel BBC Maestro, divize BBC pro komerční projekty, proto svůj nápad oživit Agathu Christie přednesl pravnukovi Agathy Jamesi Prichardovi: "Chtěl jsem mu představit nápad tak bizarní, že jsem si již zarezervoval taxi s tím, že mě vyzvedne 30 minut po začátku schůzky. Bylo mi řečeno, že schůzka pravděpodobně nebude trvat déle než 15 minut."

Setkání ale nakonec trvalo skoro dvě hodiny. "Zasypával mě otázkami a nápady. Na konci se na mě podíval a řekl: Tohle se mi líbí," oddechl si Michael Levine. To byl ale pouhý začátek.

Aby celý kurz vznikl, vyžadoval zapojení více než stovky lidí; akademici, výzkumníci, odborníci na vzdělávání, producenti, filmový štáb, scénáristé, maskéři a vlásenkáři, špičkoví specialisté z oblasti postprodukce… Navíc bylo třeba najít někoho, kdo by se postavil na místo samotné Agathy Christie. Herečka by nehrála jen roli, musela by Christie skutečně věrohodně ztělesňovat. Podmínkou byla také částečná fyzické podobnost, aby byla zajištěna věrohodnost finálního střihu. Po 18měsíčním castingovém procesu a 150 konkurzech získala roli ostřílená herečka Vivien Keene.

Celý trailer kurzu Writing v hlavní roli s Agathou Christie | Video: YouTube.com / BBC Maestro

"Tahle práce se absolutně nepodobala žádné jiné, kterou jsem za 44 let své herecké kariéry dostala," uvedla Keene, a vysvětlila: "Veškeré záběry skutečné Agathy Christie byly pouze zepředu. Musela jsem si vše pouštět znovu a znovu, abych byla schopná replikovat její gesta a vystupování." Jako fanoušek díla Christie Vivien Keen dříve účinkovala ve dvou jejích adaptacích - Past na myši a Vrať se k vraždě - samotnou Agathu však nikdy nehrála.

Kurz Agatha Christie: Writing zahrnuje 11 video lekcí a 12 praktických cvičení, která slibují naučit vystavět zápletku, svádět čtenáře na falešné stopy, tvořit postavy, a především mistrovsky otočit zápletku příběhu až na jeho samém konci tak, jak je typické pro všechny detektivní příběhy Agathy Christie. Vaše malé šedé buňky v mozku se nebudou muset přespříliš namáhat, stačí dobře poslouchat.