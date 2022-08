Kostel v Británii nabízí spaní pro turisty, aby se vyhnul uzavření

Úroda základních obilovin bude v Česku o 2,5 procenta vyšší než loni. Podle dnes zveřejněného druhého odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ) jich zemědělci letos sklidí 7,403 milionu tun. O 4,7 procenta na 1,073 milionu tun vzroste i sklizeň řepky. Naopak odhad úrody máku je pro letošek v meziročním srovnání o třetinu nižší. Důvodem je výrazný pokles osevních ploch, uvedl ČSÚ.

Zemědělci jsou v současnosti podle statistiků ve svých odhadech úrody optimističtější než před měsícem. "Přispělo k tomu příznivé počasí a rychlý postup žní," uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Podle aktuálního odhadu ČSÚ by se letos mohlo sklidit 7,4 milionu tun základních obilovin bez započtení kukuřice na zrno. To by bylo o 431 000 tun více ve srovnání s pětiletým průměrem a o 178 000 tun víc než v loňském roce.

Pšenice ozimé sklidí zemědělci podle odhadu 4,822 milionu tun, meziročně o zhruba pět procent víc. Ječmene jarního se urodí 1,098 milionu tun, podobně jako loni, zatímco úroda ozimého ječmene vzroste o téměř 12 procent na 728 000 tun.