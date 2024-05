Aby se vaše děti cítily bezpečně v mediálním světě

Pomozte svým dětem nastavit zdravé návyky v online prostředí a budovat odolnost proti mediálním manipulacím.

Mediálnímu vzdělávání se chce v současné době věnovat výrazně více pedagogů, než tomu bylo v minulosti. Věnovat se rozvoji mediální gramotnosti je potřeba co nejdříve, v případě škol ideálně už od prvního stupně ZŠ. Orientovat se v tématech, jako je bezpečí v online prostředí, sociální sítě a vědomé trávení času na internetu, zpravodajství nebo mediální manipulace a dezinformace, pomáhá pedagogům a pedagožkám už přes 17 let pomáhá vzdělávací program Jeden svět na školách organizace Člověk síti. A to skrze nabídku svých materiálů do výuky na portálu JSNS.CZ. Ale nemusí to být nutně jen školy, které se mohou věnovat rozvoji mediální gramotnosti dětí a mladých lidí.

Tipy pro rodiče

Stejně jako učíme děti orientovat se v dopravním provozu nebo zacházet s nožem, můžeme si s nimi povídat o tom, jaký vliv na nás mají různá mediální sdělení a jak se v mediálním světě (tedy nejen se zprávami ze světa, ale i na internetu a s mobilem) chovat obezřetně. Nejenže podobnými rozhovory rozvíjíme jejich (a často i svou) mediální gramotnost, ale prohlubujeme také vzájemnou důvěru. Třeba tím, že se jich na některé věci sami doptáváme. V rychle měnícím se mediálním prostředí jsou to totiž často děti, které novým trendům a sociálním sítím mnohdy rozumí lépe než dospělí. Nevystupovat z pozice někoho, kdo všechno zná, doporučují ze své zkušenosti i vyučující, kteří se mediálnímu vzdělávání (třeba i s programem JSNS) dlouhodobě věnují.

Své děti můžete podpořit v tom, aby dokázaly odolat závislostem, orientovaly se v záplavě informací, kriticky hodnotily mediální sdělení, rozpoznaly falešné profily na sociálních sítích nebo čelily kyberšikaně. Pomoci vám může třeba některá z více než 30 aktivit - filmů, snímků, her - které i rodičům nabízí zdarma portál JSNS.cz. Materiály jsou zde přehledně rozděleny do tří kategorií podle věku.

Díky výběru materiálů můžete pomoci svým dětem rozvíjet jak technické dovednosti (jako například nastavit si bezpečné heslo nebo čas strávený s tabletem), ale postupně společně také můžete získávat jistotu v tom, jak se chovat eticky online, jak rozpoznat kyberšikanu a jak chránit své soukromí. V neposlední řadě pak budete i jistější v kritickém posuzování informací a rozlišování mezi pravdivými a nepravdivými zprávami.

Konkrétní tipy pro celou rodinu

Už s nejmenšími dětmi si díky zábavnému animovanému videu můžete povídat o tom, jak nenaletět fake news. S těmi staršími se společně naučíte, jak analyzovat důvěryhodnost jednotlivých mediálních sdělení díky 5 klíčovým otázkám a sérii Kovyho mediální ring. Společně si také můžete projít online kurzy mediálního vzdělávání s průvodcem Jankem Rubešem: dozvíte se třeba, jak se lépe chránit v kyberprostoru nebo jak fungují sociální bubliny. Nebo si ve hře vyzkoušíte, jak se vám bude dařit při volební kampani založené na šíření dezinformací.