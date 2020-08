5 + 1 případ, kdy dává smysl zaplatit kreditní kartou

Za placení kreditkou banky své klienty rády odměňují, zatímco s „obyčejnou“ debetní kartou většinou žádné extra výhody nezískáte. Ale není to zdaleka pouze o odměnách. Pojďme si spolu projít sedm nejčastějších situací, kdy budete rádi, že kreditku máte.

Když vás banka za placení odměňuje

Na každý nákup, který zaplatíte kreditní kartou, máte u většiny bank drobnou, ale automatickou a stálou slevu. A to opravdu na každý nákup, takže i v e-shopech. Třeba u Hello bank! to funguje tak, že jednou za měsíc banka posčítá všechny vaše nákupy kreditkou a z této částky vám vrátí 1 % zpět. Měsíčně tak ušetříte až 150 korun. Jen a jen díky tomu, že platíte tou správnou kartou.

Když nakupujete u partnerů

K odměně za placení můžete naplno využít také slevy ve vybraných obchodech, restauracích, hotelech, cestovních kancelářích i e-shopech. Stačí si kartu zaregistrovat do věrnostního programu - u kreditky od Hello bank! je to Mastercard Priceless Specials. Nejde přitom o žádné symbolické slevy, často jde o desítky procent u známých a prestižních značek. Mimochodem tento program se netýká nutně jen kreditních karet, ale i karet debetních.

Když platíte v zahraničí nebo v cizí měně

Pokaždé, když platíte kartou v zahraničí, se utracená částka v cizí měně při zúčtování přepočítá na koruny podle aktuálního kurzu. Ten se přitom může mezi jednotlivými bankami a vydávanými kartami výrazně lišit, podobně jak to znáte z kamenných směnáren. U kreditky Hello bank! se používá kurz stanovený karetní asociací Mastercard, který patří dlouhodobě k těm nejvýhodnějším.

Tip navíc: Obecně si pak při platbě kartou, ať už debetní, nebo kreditní, dejte pozor na službu Dynamic Currency Conversion (DCC), kdy je částka na měnu, ve které je účet vedený, přepočítána okamžitě. Sice potom vidíte na displeji bankomatu nebo platebního terminálu částku přepočítanou rovnou na české koruny, ale obvykle jde o transakci s mnohem nevýhodnějším kurzem.

Když nemáte dost peněz na účtu

Může se to stát každému. Buďto krátce před výplatou, nebo když se sejde několik neočekávaných výdajů najednou. Jakmile pak něco potřebujete bezodkladně koupit, ale prostě na to zrovna nemáte, vyplatí se sáhnout po kreditce. Díky bezúročnému období až 55 dní, které má kreditka Hello bank!, si splácení bez problémů rozložíte do následujících dvou výplat a pořád nezaplatíte ani korunu navíc.

Zcela jistě se jedná o výhodnější řešení, než když sáhnete po kontokorentu, který možná máte sjednaný ke svému běžnému účtu. U kontokorentu totiž s obdobím bez úroků nepočítejte - začínají vám totiž "naskakovat" okamžitě.

Když potřebujete složit zálohu

Narazíte na to zejména v zahraničních hotelech, autopůjčovnách nebo na samoobslužných čerpacích stanicích. Všude tam, kde kromě ceny za službu či zboží skládáte i vratnou zálohu. Na vašem účtu by vám takto dočasně zablokované peníze později mohly chybět, u kreditky to je díky bezúročnému období bez problému. A hlavně: v některých zemích se zálohované platby dají platit výhradně kreditkou, s debetní kartou máte smůlu!

Když nakupujete online

Abyste se nemuseli bát nakupovat na internetu, hodí se mít kartu s kvalitním zabezpečením a platit pouze s ní. Mnohé kreditní karty mají funkci 3D Secure, která efektivně zabrání tomu, aby případný zloděj nebo hacker zneužil vaši kartu. Dokud máte u sebe svůj mobil, kam chodí ověřovací SMS kódy, ve většině platebních bran s vaší kartou nikdo cizí nezaplatí.