100 let republiky v kostce: Pomník Tomáše Garrigua Masaryka s hvězdou, srpem a kladivem

První prezident samostatného Československa Tomáš Garrrigue Masaryk by se asi hodně divil, kdyby měl možnost vidět dodnes dochovaný pomníček v Bučávce na Osoblažsku. Nad iniciálami TGM, v místech, kde podle pamětníků dříve bývala Masarykova busta, je dodatečně vytesaná obří komunistická hvězda se srpem a kladivem. Masaryk sám přitom komunisty v lásce neměl a platilo to samozřejmě to i opačně.

Jak mohl tak kuriózní památník vzniknout, už si nikdo z pamětníků v Bučávce na Osoblažsku nepamatuje. Stejně tak se neví, jak mohl v této podobě přežít totalitní režim, během kterého se na popud komunistů Masarykovy pomníky i jeho jméno z veřejných míst odstraňovaly. Jisté však je, že se o této kuriozitě mezi lidmi na Osoblažsku ví už dlouho. Mnohokrát se hovořilo o tom, že by mohl být uveden do původního stavu. Ale nikdy se to nestalo, možná i proto, že není úplně jasné, komu vlastně patří. Každopádně však v Bučávce stojí kuriozita, které patrně nemá v České republice obdoby a která vlastně velmi trefně zachycuje dějiny našeho státu. Kromě komunistické hvězdy se srpem a kladivem a Masarykových iniciál jsou tam totiž vytesány také letopočty první a druhé světové války. Po té první republika vznikla a Masaryk ji vedl k prosperitě a slávě, po té druhé ji uchvátili komunisté a přišel úpadek. Bučávka je část vesnice Liptaň v okrese Bruntál. Vede tam silnice zakončená točnou - pokud tam nemíříte cíleně, nikdy do těchto míst nezabloudíte. V roce 1930 tam žilo zhruba 300 obyvatel, všichni německé národnosti. Nyní jsou tam ve valné většině rekreační chaty, stálých obyvatel je jen několik. Pomník TGM s hvězdou, srpem a kladivem v Bučávce na Osoblažsku | Foto: Tomáš Vocelka

