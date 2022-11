Lyžování bez omezení. Podívejte se, kam v Rakousku vyrazit na zimní dovolenou

Zimní průvodce Rakouskem Za podpory

Bezpečně do Rakouska » Stovky lyžařských středisek, tisíce kilometrů sjezdovek i běžkařských tras nebo neopakovatelné zážitky mimo sjezdovky. Zimní dovolenou v Rakousku si užije každý: milovníci adrenalinu, zapálení sportovci i rodiny s dětmi. Podívejte se, kam vyrazit, které zážitky si nenechat ujít a kolik stojí skipasy v největších zimních areálech v zemi.

Alpské gastrozážitky

Tradiční jídla na netradičních místech, to jsou gastronomické zastávky v rakouských Alpách.

Lyžařské oblasti

Lyžařské areály v Rakousku jsou rozesety po všech spolkových zemích, a tak si lze pohodlně naplánovat jak krátkodobou lyžovačku na prodloužený víkend, tak pořádnou zimní dovolenou.

Rakouská top místa

Rakouské lyžařské areály nabízí v zimě nepřeberné množství aktivit. Vybrali jsme proto to nejzajímavější, co tu můžete zažít nejen v Alpách, ale i mimo ně.

Zajímavé wellness

Ke sportovním výkonům patří neodmyslitelně také relaxace ve wellness. Rakouské lyžařské resorty nabízí nepřeberné množství saunových světů, termálních lázní nebo luxusních wellness středisek. Mnohé z nich navíc poskytují levnější večerní vstupné.

Bezpečný pohyb na sjezdovce

Důležitá telefonní čísla

Jak říká staré dobré přísloví: Kdo je připraven, není překvapen. Při přípravě na dovolenou si proto nezapomeňte uložit důležitá telefonní čísla, abyste netápali, kam volat v případě nouze.

112 Centrální tísňové volání 144 Záchranná zdravotnická služba 141 Lékařská pohotovost 133 Policie 122 Hasiči 120 Poruchy aut

Zell am See

Je to tu až kýčovitě krásné.

Ve známém středisku Martin Němec pracuje jako provozní jedné z horských chat. A na Zell am See nedá dopustit, ať už co do zimního lyžování a výstupů na skialpech „na pivo“, či letních túr a cyklistiky.