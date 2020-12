Zimní dovolená v Rakousku se pro Čechy komplikuje, máme rady a tipy na příští rok

Od Štědrého dne je v Rakousku možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Od poloviny prosince do 10. ledna se nicméně každý, kdo přijede do Rakouska z rizikových oblastí, bude muset uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné karanténu opustit, pokud dotyčný bude mít negativní test na koronavirus. Hotely a restaurace zůstávají do 7. ledna zavřené. Pro aktuální informace sledujte stránky www.austria.info.