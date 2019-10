Otčím ho mlátil, matka rodinu živila prostitucí. Skončil v děcáku, křivdu ale necítí

Osmnáctiletá Linda žila dlouho v přesvědčení, že když bude hubená, bude šťastná a lidé ji budou mít rádi. Jenže neustálý tlak ve škole, články o dietách a Instagram plný dokonalých fotek ji nakonec dohnaly až na psychiatrii, kde si vyslechla, že trpí mentální anorexií. „Nechápala jsem, proč mě tam doktorka posílá a kde se ten problém vzal. Pořád si přijdu tlustá. Pořád to mám v hlavě, je to hluboko...“

O politiku se zajímám, myslím si, že je to má občanská povinnost jako chodit k volbám. Dělá mi radost, že se o politiku zajímá stále více lidí, že si začínáme uvědomovat, že politici jsou námi zvolení zástupci a že to záleží na nás. Hrozbu vidím v dezinformacích a v šíření strachu a nenávisti.

Mrzí mě, že lidem často záleží na ziscích a jejich vlastním pohodlí více než na tom, co tu po nich zůstane pro další generace. Já osobně se snažím na přírodu myslet. Nepoužívám tolik plastu – v obchodě nakupuji do vlastních látkových sáčků, pití si nosím v lahvi s sebou, třídím odpad, používám prostředky šetrné k životnímu prostředí. To ale nestačí. Uvítala bych radikálnější řešení pomocí legislativy, třeba regulaci znečišťování vlivem průmyslu, zemědělství, dopravy.

Sociální sítě jsou určitě fajn, protože umí spojovat lidi. Bohužel je to ale také velký žrout času a paradoxně mám pocit, že jsme kvůli nim jako lidé méně spolu, což je škoda. Jako velký problém vnímám, že nám média podsouvají ideály, které nejsou reálné. A to už od mala.

Od práce do budoucna očekávám, aby mě uživila, bavila mě a dávala mi smysl. Jednou pro mě bude určitě důležité i to, aby se mi práce dobře kombinovala s osobním životem a výchovou dětí, což si dovedu představit, že může být do určitého věku dítěte docela nářez.

„Rodiče mě vždycky dávali na ty nejlepší školy. Dělala jsem přijímačky už do první třídy na základku,“ říká osmnáctiletá Linda v karlínském Starbucksu a zelenýma očima se vpíjí do velkého hrnku s černým čajem. Ruce má založené křížem, mluví pevným hlasem a po rtech jí občas přeběhne úsměv. Třeba když se rozpovídá o nové škole, soukromé obchodní akademii, kde jí do maturity zbývají ještě dva roky. „Tam se mám teď fajn, není tam na mě takový tlak.“

Aby mohla říct tuhle větu, musela si projít hospitalizací v Motole, denními stacionáři, rozvodem rodičů a dalšími třemi školami. „Celý rok v háji. Je mi osmnáct let a jsem ve druháku,“ pronese pobaveně, ale v hlase je slyšet i zklamání.

První příznaky mentální anorexie se u Lindy objevily na víceletém gymnáziu. Rodiče si všímali, že málo jí, a po nějaké době jim došlo, že se něco děje. „Jenže je nenapadlo, že mě třeba něco trápí, ale spíš že dělám zase něco špatně. Večer jsem chodila na tréninky gymnastiky a pak už jsem nejedla, takže mi chtěli zakázat úplně všechno, i tu gymnastiku. Mysleli si, že když budu doma, bude všechno v pořádku,“ vzpomíná.

Začala chodit na vážení k doktorce, která po jednom z vyšetření rozhodla, že ji pošle na nějaký čas na dětskou psychiatrii do Motola. „Mně se tam neskutečně ulevilo,“ směje se teď. Jenže tehdy jí to celé přišlo naprosto absurdní. „Pořád jsem si připadala tlustá, nechápala jsem, proč mě tam posílá a kde se ten problém vzal,“ říká a na moment se odmlčí. „Nechci to ani říkat,“ pokračuje, „ale pořád si přijdu tlustá. Pořád to mám v hlavě, je to hluboko...“

Linda za hlavní příčinu svých zdravotních problémů považuje vysoké nároky ve škole a tlak rodičů i okolí, který později přerostl v abnormální nároky na sebe sama. Zejména na víceletých gymnáziích jsou požadavky na děti podle ní obrovské. „Je fakt, že jsem na tohle nebyla připravená. Každý učitel si myslel, že jeho předmět je nejdůležitější. Rodiče mě porovnávali s dětmi kolegů z práce, kde každý samozřejmě ty svoje vychvaluje.“

Napětí doma později přerostlo v hádky. „Pořád mi ty problémy dávali za vinu. Říkali, že všichni v rodině trpíme, protože jsem nemocná. Dělali, že je mezi nimi všechno v pořádku. Přestože jsme já i sourozenci cítili ty neuvěřitelné tlaky, rodiče dělali, jako že je to mezi nimi v pohodě a že ten problém jsem já. Že já jsem ta blbá, ten bořič, ta nemocná,“ říká, ale po chvíli dodává: „Vychovávali mě ale nejlíp, jak to uměli. Chtěli pro mě to nejlepší.“

Když Linda nebyla ve škole nebo se doma neučila, chodila cvičit gymnastiku. Trenérky tam všechny vážily a dívky si samozřejmě měřily jedna druhou. „V těch dresech jsme měly úplně odhalená stehna, byla jsem z toho totálně zakomplexovaná,“ popisuje další dílek do skládačky, která později vyústila ve vážné zdravotní problémy.

Kolem sebe navíc začínala čím dál častěji slýchat řeči o dietách a hubnutí. „Holky o tom furt mluvily, protože to četly v časopisech.“ Pak se k tomu přidaly ještě vymazlené profily na Instagramu, kde sledovala modelky i kamarádky, jak přidávají „dokonalé“ fotky. A nastala fáze porovnávání. „Hrozně jsem to řešila. Když pak v časopisech navíc píšou, že ta hubená a krásná holka je šťastná, tak jsem si říkala, že mě budou mít taky rádi, když budu vypadat podobně, a budu taky šťastná.“

„Je vyčerpávající pořád sledovat, kdo co dělá, když vy sám jste přitom v hajzlu, všichni tam stejně dávají to nejlepší a nikdo nepřizná pravdu.“

Linda ví, že Instagram má se skutečným životem pramálo společného, ale špatně se jeho vlivu brání. „Je vyčerpávající pořád sledovat, kdo co dělá, když vy sám jste přitom v hajzlu, všichni tam stejně dávají to nejlepší a nikdo nepřizná pravdu,“ říká. Smazat ho nemůže, dostala by se do úplné sociální izolace, přes zprávy si totiž domlouvá se spolužáky věci do školy i kam půjdou na večírek. Má tam proto aspoň co nejmíň lidí. A kromě profilovky a jedné fotky, na které není pořádně vidět, už žádné další snímky. Bojí se, že ji lidé kvůli vzhledu nebudou mít rádi.

„Současná mladá generace je hodně zaměřená na vizualitu, chtějí zapůsobit nejen oblečením, ale i svým profilem na sociálních sítích. A kdo neodpovídá ideálu, čelí různému vylučování. Když si vzpomenu na své mládí, bylo velice obtížné dostat z nějaké dívky fotografii. Dneska mají moje studentky i studenti na Facebooku spoustu fotek a některé z nich jsou docela odvážné.“ Stanislav Holubec, sociolog a historik

Sociální sítě dávají zabrat nejen Lindě, proměnily podle ní i vztahy mezi kamarády, protože kluci na Instagramu pořád „sjíždějí“ fotky polonahých dívek a neodlepí obličej od displeje. „Neměli holku dva roky, protože si vyhlédnou nějakou kravku podle fotek. Narušuje to úplně vztahy, jde to do háje. Úplně nejlepší by bylo všechny tyhle sociální sítě zakázat. Přijde mi, že za chvíli vymřeme, že se spolu už neumíme normálně bavit,“ rozesměje se, když si uvědomí, že trochu zní jako její rodiče.

Stacionář a psychiatrie

Co prožívá dívka ve 14 letech, která nemůže říct kamarádům ani rodičům, co se s ní děje? Linda by to popsala jako ztracení se. Cítila se zraněná, když musela přiznat, čím si prochází. Kromě ponížení se jí ale i ulevilo. Začala chodit do denního stacionáře, kde byl pevný režim a jasně nastavená pravidla – dopoledne vyučování a skupinová terapie, po obědě ergoterapie. A takhle stále dokola šest měsíců.

Ve skupině jich sedělo asi patnáct, nejmladšímu bylo 11 let, tomu nejstaršímu o devět víc. Řešila se šikana, autismus, úzkosti, anorexie i deprese. Vídali se denně, sdíleli svoje problémy, bolesti, strachy i slabosti. Kamarády si tam ale nehledala a ani nenašla. „Neosvědčilo se mi to, protože ani ostatní na tom nebyli moc dobře. Hodně jsem se tam setkávala s tím, jak si ostatní stěžovali, že jim nic nepomáhá a nikdo že jim nepomůže.“

Po půl roce ve stacionáři se ale Lindin stav nelepšil. Přestala na skupinových sezeních komunikovat, přidala se sociální fobie a strach z toho, že ji někdo pronásleduje. „Nebyla jsem schopná tam dojíždět a odjíždět sama,“ popisuje moment, kdy skončila na tři měsíce na dětské psychiatrii v Motole.

Na tuhle dobu paradoxně vzpomíná v dobrém. „Těšila jsem se tam. Samozřejmě je tam přísný režim, kamery jsme měli snad i ve sprše. Vyhovovalo mi, že všechno bylo nalajnované s jasnými pravidly. Dopoledne jsme měli vyučování, odpoledne byly terapie, každý den za námi docházel psychiatr, staral se o nás, krásně nás tam sjížděli práškama.“

Překonala i obavu, jak zvládne být na společném pokoji s dalšími třemi lidmi. Ale poprala se s tím. Byla to další zkušenost, na kterou nikdy nezapomene, další krok k uzdravení. „Člověk si musí v hlavě nejdřív srovnat věci, je to všechno o rozhodnutích. Když mu dojde, že jediný, kdo mu ve skutečnosti může pomoct, je on sám,“ řekne rozechvělým hlasem. A možná tam si Linda uvědomila, že za svoje problémy musí převzít zodpovědnost. A že jí nikdo nepomůže, když sama nebude chtít. „Lidé mě tam spíš rozčilovali, občas jsem si říkala, že takhle debilní nejsem,“ směje se dneska.

Prášky bere dodnes, ale má v plánu je začít pomalu vysazovat. Každý den jí připomínají problém, se kterým od dětství bojuje. Navíc se za ty roky, co je užívá, podepsaly na jejím zdraví. „Zhoršil se mi zrak, strašně dlouho mi trvá, než zaostřím, někdy skoro nevidím. Je to nechutný, když vím, co do sebe denně rvu za chemii.“

Musíme si pomáhat

Jenže díky antidepresivům ustoupila sociální fobie, což je vidět i v zaplněném Starbucksu, kde Linda v klidu a soustředěně vypráví dramatický příběh, do kterého začíná pronikat konečně i trochu světla. Rozpovídá se totiž o pravidelných návštěvách domova seniorů, kam dochází párkrát do měsíce jako dobrovolnice. Hlas se jí najednou zaplní nevídanou hrdostí i radostí. Tohle je jeden z momentů, na které je ve svém životě pyšná.

„Kontaktovala jsem domov, kde mi našli paní, která se skoro nemůže hýbat, ale mozek jí funguje. Nemůže se ani dívat na televizi, protože špatně vidí a slyší. Nemůže si ani číst,“ popisuje Linda návštěvy, které jí dělají radost. Cítí se tu užitečná a potřebná. Vidí v nich smysl. Stařence čte, vypráví jí, co zažila ve škole, pouští jí písničky Voskovce a Wericha. „Někdy si spolu zpíváme a vidím, jak se jí pak najednou rozzáří oči. To je nepopsatelná radost, když vidím, jak jí dokážu zlepšit náladu jen tím, že jsem přišla.“

„Někdy si spolu zpíváme a vidím, jak se jí pak najednou rozzáří oči. To je nepopsatelná radost, když vidím, jak jí dokážu zlepšit náladu jen tím, že jsem přišla.“

Návštěvy domova důchodců považuje za něco normálního. Když může, tak pomůže, říká. Oči jí v tomhle otevřela nezisková organizace Lata, kam sama jako klientka docházela, i čas strávený na psychiatrii. „Tam se nedalo nic moc dělat. A jednou za čtrnáct dní za námi chodili dobrovolníci a opravdu jsem se vždycky na ně moc těšila – a to jsme třeba jenom skládali papírové origami. V Latě jsem pak potkala svoji dobrovolnici a řekla jsem si, že když může ona, tak já taky.“

V pomoci druhým vidí smysl, ale spojovat s dobrovolnictvím svoji budoucnost nehodlá. Odrazují ji případy, kdy o pomoc žádají lidé, kteří ji ve skutečnosti nepotřebují. „Za tou paní chodím, protože to chce, v tom vidím smysl. Mám ale známého, který z jedné neziskovky odešel, protože prostě vyhořel, štvalo ho, že mu tam chodí děti, které jsou rádoby nemocné, a ve skutečnosti jsou nevychované a lemplové,“ říká.

Nový začátek

V plánu má za dva roky dodělat střední školu a zvládnout přijímačky na vysokou, ideálně ekonomický obor. Chce dobrou práci a za ni i hezké peníze. „Je to bezpečné rozhodnutí, věřím, že v tom budu dobrá a najdu i fajn práci, abych se o sebe postarala,“ přemítá a je v tom cítit i přání, aby vysoká škola byla novou startovní pozicí a všechno už bylo jenom lepší.

Generace Z se ve vztahu k práci dělí na dvě přibližně stejně velké skupiny. Pro první z nich (51 procent) je zásadní trávit v zaměstnání co nejméně času a pobírat vysoký plat. Až potom řeší, jestli je smysluplná. Je pro ně tedy důležité, aby to byl co nejlepší způsob obživy, nic víc od práce nečekají. Druhé skupině (47 procent) musí práce dávat smysl. Chtějí, aby měla pozitivní dopad na společnost, požadují kreativní různorodou náplň a skvělé kolegy. Zdroj: průzkum Behavio pro Aktuálně.cz

Lindě je totiž dneska 18 let. V ideálním světě by měla končit střední, randit a mít kolem sebe vybudovaná přátelství, která někdy vydrží i na celý život. Kvůli kolotoči školních přestupů a hospitalizací ale o tohle přišla. „Moji spolužáci se baví s lidmi ze základky, mají svoje party... Strašně mě to mrzí. Mezi lidmi jsem se nikdy necítila úplně dobře. I kvůli té své nemoci. Vždycky jsem si přišla méněcenná. Když jsem pak ze škol v minulosti odešla, už jsem ty lidi nikdy nechtěla vidět. Dodneška se s nikým z bývalých spolužáků nebavím. Myslela jsem si, že si o mně myslí, že jsem ta špatná,“ vypráví sklesle.

Nepochopení, nízké sebevědomí a otázka, kam vlastně patří, se promítají i do jejích mezilidských vztahů. Ráda by měla známost, ale zdá se to téměř nemožné. „Nepřipadám si na to dost dobrá a všichni kluci v okolí mi přijdou jako kreténi. Když vidím, jak se chovají, když mě chtějí balit, tak to je odporný,“ říká trochu z legrace a trochu vážně. „Pořád čumí do telefonů a ani už pořádně neumějí mluvit, rozumně komunikovat.“

Brzy by jí ale mohl začít nový život. Těší se, až odejde z domova, kde je po rozvodu rodičů dusná atmosféra. „Štve mě, že mám v pokoji pořád tašky, protože přejíždím od mámy k tátovi a pořád vybaluju a zabaluju. Mám pocit, že táta opustil nejen mámu, ale i mě... že je teď bez nás šťastnější.“

Dva roky a postaví se na vlastní nohy. Už teď ale plánuje, jak bude věci dělat jinak. A doufá, že to nejhorší už má za sebou…