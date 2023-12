Po stopách Rychlých šípů. Kde leží Stínadla a kdo jsou Foglarovi slavní kluci

Jaroslav Foglar nastoupil do vedení redakce Mladého hlasatele právě v roce 1938 a jeho úkolem bylo mimo jiné zvýšit náklad časopisu. To se mu povedlo, i díky ohromné popularitě komiksu Rychlé šípy se magazín dostal z desetitisícových na stotisícové náklady. Komiks vznikl i proto, aby čtivě instruoval a motivoval živelně vznikající kluby Mladého hlasatele. Časopis totiž v roce 1937 přišel s výzvou, aby se děti sdružovaly do čtenářských klubů a prožívaly s nimi dobrodružství, toulky přírodou i hraní her. Autoři netušili, že budou vznikat tisíce klubů po celé republice a že redakci zaplaví tisíce zvídavých dopisů.

Mladý hlasatel byl v květnu 1941 protektorátními úřady zakázán. Do té doby stihl vydat celkem 113 pokračování Rychlých šípů. Po válce vycházel komiks v časopise Vpřed, ten byl pro změnu v roce 1948 zakázán příslušnými komunistickými úřady. Do té doby vydal 103 pokračování.

„Foglar byl ohromnej člověk, měl velkou imagination. Pracoval pro Melantricha a tam každej tejden měli takový comic strips. A jedním z nich byly Rychlý šípy. A on měl inspiraci, že měl Dvojku, která dělala všechny ty věci, který pak on dal do comics,“ řekl jeden z hochů Foglarovy Pražské Dvojky Boris Navrátil, zvaný Cyklon, pro Paměť národa.

Klub Rychlé šípy neexistoval, ani pětice kluků, podle níž by Foglar komiks tvořil. Existovalo nicméně pět fotek hochů, podle níž Jan Fischer kreslil své komiksové hrdiny. A také podstatně novější snímek pětice chlapců, kteří byli Rychlým šípům podobní. Ten Foglar občas na besedách se čtenáři ukazoval a vydával hochy za pravé Rychlé šípy. Mlžením ohledně jejich existence chtěl dodat příběhu na poutavosti. Nicméně zcela vyfabulovaní jeho hrdinové nebyli. Většinou šlo o kompiláty povah, podob a příhod členů Foglarova skautského oddílu Pražská Dvojka (na obrázku). A jednoho autor včlenil do komiksu i s jeho podobou a skutečným jménem - je jím Jindra Hojer.

Publicista Miloš Dvorský pečlivě analyzoval veškeré knihy a komiksy Rychlých šípů a ze získaných indicií se snažil vyvodit co nejvíce faktů či alespoň domněnek. Vyvozuje například, že (alespoň ti komiksoví) hrdinové z Rychlých šípů žili v Praze, protože v díle Rychlé šípy v redakci jdou do pražské redakce Mladého hlasatele pěšky, bez příprav. Inspirační zdroj pro městská dobrodružství Rychlých šípů vidí například na Vinohradech, kde Foglar prožil své dětství. Kulisy pro jejich výpravy a tábory mohl dodat mix míst, které Jestřáb prochodil se svým skautským oddílem Pražská Dvojka, především pak Sluneční zátoka na Sázavě (na snímku pamětní deska na místě jejich tábořiště) a její okolí.

Rychlé šípy byly vždy až nadlidsky dokonalými vzory, což dnes nutně vyvolává ironický úsměv. Rozhodl jsem se je přesadit do doby a prostředí mého dětství a trochu je polidštit. Uprostřed devadesátkového sídliště už nejsou vzory, ale alternativou. Výstřední outsideři a naivní milovníci přírody. Svému okolí jsou spíš pro smích, ale o to více stojí při sobě a tím větší je jejich odhodlání pomáhat slabším.

Rychlým šípům jsem v dětství záviděla jejich partu a snažila jsem se založit klub ze svých kamarádek – nějak se to bohužel nechytlo. O prázdninách jsme ale s kamarádkami plnily bobříky, pamatuju se hlavně na bobříka samoty, kdy jsem seděla na dně strže, abych nikoho neviděla a mě nikdo nespatřil, žrali mě komáři a já, zabalená od hlavy k patě do deky, jsem si krátila čas počítáním, kolik jich zabiju. Vydržela jsem a bobříka splnila a pamatuju si ten vítězoslavný pocit, když jsem se vracela domů. Pak přišla fáze, kdy si člověk z té vzornosti a ušlechtilosti utahuje, ale přes zdravý odstup přetrvává vzpomínka na silné emoce, na to přesvědčení dětské duše, že zlo a dobro se dá dobře oddělit, a když se chce, tak to jde.

K osmdesátinám Rychlých šípů sestavil komiksový autor a editor Tomáš Prokůpek antologii Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství, do níž přispěla svým příběhem padesátka nejlepších českých a slovenských komiksových autorů. Kniha vyšla v nakladatelství Akropolis a ukázky byly k vidění i na výstavě v pražské Lucerně s názvem Pocta Rychlým šípům. Sám editor antologie se nestačil divit, jak široká škála prací se sešla – od těch pietních, které se drží původního stylu, až po velmi neortodoxní. Čtenáři tak mohou vidět starého zarostlého Rychlonožku v hospodě čtvrté cenové skupiny, jenž říká „TVL“, nebo také stařičkého Červenáčka na invalidním vozíku, Jarku Metelku v batikovaném tričku či alternativně žijícího Mirka Dušína s vlasy do culíku.

Rychlé šípy 85

Skautská nadace Jaroslava Foglara připomíná 85 let od prvního dílu Rychlých šípů reedicí prvního souborného vydání jejich příběhů z roku 1940. Výtěžek z prodeje má putovat na výstavbu a rekonstrukci skautských kluboven. Místo dárku k narozeninám mohou zájemci přispět do sbírky, z jejíhož výtěžku nadace vydá Foglarovo dílo Záhada hlavolamu v ukrajinštině. „Zveme všechny fanoušky Rychlých šípů, aby přišli na hochy zavzpomínat ke Šmejkalovic ohradě, která bude instalována na Kampě před Skautským institutem v Rybárně,“ říká Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Vzkazy bude na místě možné psát do nedělního večera. „Následně je možné v kavárně Rybárny zakoupit mapu k rodinné hře Stínadelská tajemství, vyrazit do uliček Malé Strany a nechat se vtáhnout do minulosti Stínadel,“ doplňuje Šantora.