Josef Koudelka: Srpen 1968. Pomozte nám najít hrdiny slavných fotek!

Každá z těch fotek vypráví vlastní silný příběh. Vznikly v pohnutých dnech srpna 1968, kdy se do Československa valily tanky Varšavské smlouvy. Díky Josefu Koudelkovi a jeho snímkům nikdo nezapomene, jak to tehdy vypadalo. A my bychom chtěli přispět k tomu, aby se nezapomnělo ani na zatím bezejmenné hrdiny těchto záběrů. Věříme, že s vaší pomocí se nám je podaří najít a zaznamenat jejich příběhy. Poznáte se na některé z fotek z 21. srpna a několika následujících dnů? Je tam někdo z vašich blízkých či známých? Byli jste na místě, když se situace odehrávala? Napište nám, prosím, na e-mail magazin@aktualne.cz.

autoři: Josef Koudelka | Magnum Photos, vot, jkr | před 7 hodinami