Podmínka za přeraženou čelist vlastní ženy? Absurdní, ale v Česku to je realita

Foto: Tomáš Vocelka

Muži netuší, co se děje

Odkud a kvůli čemu výbuch vzteku přijde, nedokázal Milan nikdy předvídat. „Například jsem jednou něco spravoval a zeptal jsem se jí, jestli neví, kde jsem si nechal šroubovák. To se mi často stává, prostě zapomenu. A pak jsem se najednou otočil a ona na mě s tím šroubovákem naběhla, že mě propíchne.“

Milan si dlouho neuvědomoval, že zažívá něco velmi neobvyklého. Přišel na to až v roce 2017, kdy režisér Romuald Štěpán Rob a producentka Kateřina Kovářová natáčeli pro Českou televizi cyklus dokumentů o domácím násilí Z lásky nenávist, kde se druhý díl věnoval právě násilí na mužích. „Viděl jsem výzvu, tak jsem poslal e-mail. Chtěl jsem se přesvědčit, co se mi to vlastně dělo, a až do natáčení jsem si myslel, že se jednalo spíš o nějaké pohnutky mysli mé ženy. Pak jsem ale seděl s režisérem a on mi řekl, ať se podívám na první díl dokumentu, který je o týraných ženách, a že popisují úplně stejné věci jako já.“

Ve vzpomínkách se vrací až do roku 1996, kdy se s manželkou díval na film, kde hysterickou ženu ztvárnila herečka Vilma Cibulková. „Když film skončil, asi pět minut jsem nemluvil a ona taky ne. Pak se na mě otočila a říká: ‚Ona mi byla podobná, co,‘ a já jsem odpověděl: ‚Ne, to je, jako by hrála tebe‘,“ vzpomíná Milan. Jeho žena se za své chování neuměla omluvit a toto byl snad jediný případ, kdy byla schopná sebereflexe. „Neznala slovo promiň a omluvila se mi snad jen v situaci, kdy mi byla nevěrná, slovy: ‚Stejně jsi nejlepší milenec ty‘,“ popisuje Milan, který s manželkou ke konci vztahu už nežil intimně ani partnersky a každý bydlel v jiné místnosti bytu.

Většina mužů, podobně jako Milan, podle něj netuší, že jsou oběťmi domácího násilí. „Myslím si, že sedmdesát procent mužů neví, co se jim děje. A ti, kteří to vědí, o tom nemluví. Stydí se. A stydí se víc než ženy. Ty se často bojí promluvit kvůli tomu, že ztratí zázemí, ale muži mají strach, že budou pranýřovaní za to, že nejsou chlapi. Muži jsou navíc poměrně jednoduchá stvoření a nemají to šanci poznat, pokud jim to někdo nepopíše. A vzhledem k tomu, že se obecně o násilí na mužích moc nemluví, tak se to prostě nedozvědí,“ nastiňuje Milan také jeden z důvodů, proč se rozhodl o tomto tématu veřejně mluvit.

“V naší společnosti je daleko přijatelnější být oběť, když jste žena, než když jste muž. Je to něco, co znesnadňuje přístup k pomoci v momentě, kdy člověk nesplňuje definici ideální oběti. Ale má to špatné, i když je třeba žena vysokoškolačka. Blanka Nyklová, socioložka