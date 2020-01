Zdravá dávka alkoholu je nebezpečný mýtus. Přesto průměrný Čech vypije 288 piv ročně

Tomáš Fabián, fotbalista

V mém okolí si lidé alkohol dají rádi, alespoň tedy většina. Už se nějakou dobu nepohybuji mezi profesionálními sportovci. Hraji fotbal už jen na amatérské úrovni a pracuji. Poslední dobou se sice stýkám s jinými lidmi než za celou svou fotbalovou kariéru, ale i oni mají vztah k alkoholu obecně pozitivní.

Když si s přítelkyní jdeme někam posedět, nedělá mi problém si alkohol nedat a už víceméně rok a půl vůbec nepiju. Do Sucháče se zapojuji proto, abych ukázal, ze i bez alkoholu se dá žít. Člověk ušetří spousty peněz, které může investovat do daleko důležitějších věcí. A pokud to člověk s alkoholem přežene, tak mu to ničí zdraví a následující dny může vyškrtnout z kalendáře, jak mu je potom zle. Znám pár lidí, kterým alkohol zničil a ničí život a je potřeba poukázat na to, že to není dobrá věc.