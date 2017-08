Čichová mapa Brna: Nejhorší je zeď u nádraží, nejvoňavější nedaleká oříškárna, zjistil průzkum

před 55 minutami

Pětice studentů Masarykovy univerzity začala v lednu s pomocí veřejnosti sbírat záznamy do internetové Čichové mapy Brna. Na webových adresách brnovoni.cz a brnosmrdi.cz mohou lidé už přes půl roku přidávat do mapy body v místech, kde to podle nich v Brně voní nebo smrdí. Záznamů jsou stovky, hlasů tisíce. Seznam nejsmrdutějších míst, tzv. pachparádu už řeší radnice. Studenti uvažují také o čichové turistice. "Mapa nám prozradila, že lidé si mnohem více pamatují páchnoucí místa než ta voňavá. A třeba na pivovaru se nedokázali shodnout, zda smrdí či voní," říká vedoucí projektu Martin Vérteši.

Celý projekt začal posezením čtyř brněnských studentů u kofoly, při němž si vyprávěli, že každý má nějakou vzpomínku spojenou s vůní či zápachem.

"Říkali jsme si, že by vlastně bylo fajn udělat si z toho mapu. A pak už byl jen krůček k myšlence sbírat do mapy záznamy od lidí. Vnímáme to jednak jako zábavu, druhak z toho ale lze získat spoustu zajímavých dat a využít je ke zlepšení života ve městě," vypráví vedoucí Čichové mapy Brna Martin Vérteši.

Pachparáda se stále mění

Účelem je vytvořit komplexní mapu vůní a zápachů v Brně. Záznamů už mají kolem šesti stovek, ty sesbíraly již více jak osm tisíc hlasů. Do mapy lze stále přispívat, žebříček nejvoňavějších a nejsmrdutějších míst, tzv. pachparády, se proto stále mění.

Na dotaz, zda si ověřují informace od občanů a studenti jezdí vytipovaná místa "očichat", Martin odpovídá, že to nejdříve měli v plánu, ale vzhledem k počtu záznamů to nešlo zvládat. "Naštěstí systém funguje tak, že se místa ověřují vlastně sama. Tím, že některému záznamu dá hlas větší počet lidí je jasné, že 'tam asi něco opravdu je'. V průběhu projektu jsme se ale osobně vydali aspoň na některá místa, která nám přišla osobně zajímavá, nebo kam nás to lákalo," dodává.

Za vším hledej hlavní nádraží

Paradoxní je, že přední místa pachparády se nachází kousek od sebe, kolem brněnského hlavního nádraží.

V první várce vyšly jako nejvíce smradlavá místa v Brně pomočená zeď pod viaduktem v ulici Křenová u hlavního nádraží či zápach od bezdomovců tentokrát v podchodech pod hlavním nádražím. Nejvoňavějším místem je už od spuštění mapy prodejna oříšků opět v podchodu pod nádražím. Získala téměř pět stovek kladných hlasů.

"Tenhle paradoxní výsledek ukazuje, že s vůněmi a zápachy to není tak jednoduché a že označit jedno místo jako voňavé může být zkreslené, protože o kousek vedle už to zase smrdí. Také to potvrzuje, že okolí hlavního nádraží je pro Brňany i přespolní velice důležité, koneckonců je dost lidí, kteří tudy projdou několikrát denně. A také že se tam vyskytují problémy, které by si lidé přáli vyřešit," vysvětluje Martin Vérteši.

Divadlo v čele smrdutých míst

Nebrňana zřejmě překvapí, že na první příčce smrdutých míst nyní vystřídalo nechvalně proslulou pomočenou zeď u nádraží Divadlo Polárka. Jak může divadlo takto smrdět?

"Jde spíše o Tučkovu ulici, kde se divadlo nachází. Dokazuje, že by se neměly činit rychlé závěry bez kontextu. Právě na tomto místě totiž zhruba v dubnu proběhla jakási havárie potrubí, která způsobila zřejmě silný zápach, nicméně jen na velice krátkou dobu, než bylo vše opraveno. To ale stačilo k tomu, aby lidé masivně hlasovali u nás na webu a dostali tak místo do popředí," vysvětluje Martin. "Nyní už tam ale nic cítit není, takže věříme, že jej brzy vystřídají nová místa. Nechceme do tabulky natvrdo zasahovat," dodává.

Občas ale zasáhnout musí - vyhodit nesmyslné či žertovné záznamy, ale také zasáhnout proti podnikavcům, kteří si chtějí přes voňavý žebříček udělat reklamu svému podniku. Tato část pachparády je totiž plná kaváren, cukráren či hospůdek a vzbuzuje dojem, že si to mohli naklikat jejich provozovatelé.

"Zatím to necháváme tak, že když se nějaký záznam týkající se konkrétního podniku objeví, nemáme s tím problém do chvíle, kdy pro něj klasicky hlasují lidé, kteří si myslí, že to tam opravdu voní. Zasahujeme pouze ve chvíli, kdy někdo prolomí ochranu a nahraje si najednou spoustu hlasů, aby byl v tabulce nahoře. Začínáme ale pracovat na pravidlech, která podobné záznamy trochu zregulují a dají jim jasná pravidla," říká vedoucí projektu.

Místa ze "smrdutého žebříčku" již studenti předali náměstkovi primátora. Budou se tedy řešit na "nejvyšší úrovni". Náměstek Martin Ander přislíbil, že se těmito lokalitami bude město zabývat a zkusí je vylepšit.

Studenti již také uspořádali veřejnou vycházku po čichově zajímavých místech v Brně. Nyní uvažují, zda tuto "čichovou turistiku" neprovozovat pravidelně. Narazili však na několik problémů - voňavá místa často bývají sezónní, navíc se nacházejí daleko od sebe. Zvažují také mobilní aplikaci Brno smrdí.

"Mapa nám mimo jiné prozradila, že lidé si mnohem více pamatují smradlavá místa než ta voňavá. Také vnímání zápachu se ukázalo být relativní. Některá místa v Brně jedněm voní, druhým smrdí. Takovým typickým místem je třeba pivovar. Co Brňanům hodně vadí, jsou pomočená místa, což zjevně poukazuje k nedostatku veřejných záchodků, bezdomovci, zplodiny z automobilové dopravy nebo třeba zápach čističek vody," shrnuje poznatky Martin Vérteši.

Studentům se už ozvala další města, která by měla o čichovou mapu rovněž zájem. "Těší nás, že tento zprvu zábavný projekt může skutečně generovat data, která jsou zajímavá a cenná a mají potenciál měnit věci k lepšímu," uzavírá šéf projektu.