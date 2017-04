Začíná třetí řada Better Call Saul. Potvrzuje, že jde o nejlepší televizní seriál současnosti

před 3 hodinami

Ve čtvrtek začne televize AMC také v Česku vysílat třetí řadu seriálu Better Call Saul. Ten sleduje osudy vedlejších postav z Breaking Bad. Předchozí dvě řady patřily k tomu nejlepšímu na obrazovkách, ta třetí začíná ještě lépe.

V hlavní roli skvělého seriálu Breaking Bad, v Česku známého jako Perníkový táta, byla chemie. A řeč není jen o metamfetaminu, na jehož výrobu se dal ústřední hrdina, do té doby spořádaný učitel chemie, aby zajistil rodinu.

Šlo také o mezilidskou chemii, která z napínavého kriminálního seriálu učinila syrové drama o tragické proměně člověka v monstrum. Možná nejbrutálnější a nejkomplexnější proměně, jakou televizní obrazovky pamatují.

Seriál Better Call Saul, jehož třetí řadu začne stanice AMC vysílat v Česku pozítří, se věnuje dvěma vedlejším postavám z Perníkového táty. Především právníkovi Saulu Goodmanovi, který byl v původním seriálu pravou rukou zločinu, tím, kdo uměl věci "zamést pod koberec".

Co však díky drtivému začátku nové řady nejde zamést pod koberec, je fakt, že Better Call Saul je nejlepší seriál, který je právě na televizních obrazovkách k vidění. Nebo přinejmenším nejtemnější.

Osudy právníka Saula Goodmana, který si tady ještě říká svým pravým jménem Jimmy McGill, možná na první pohled nenabízejí takové drama jako Perníkový táta.

Chybí tu drogy a podsvětí, nebo se objevují zatím jen v drobných dávkách. Dosud to nebyl thriller, v němž jde neustále o život či přinejmenším o doživotí za mřížemi. A Saul − či Jimmy − se nezdá být tak bezúhonným občanem, aby jeho pouť na scestí mohla mít podobně tragický rozměr jako u Waltera Whitea z Perníkového táty.

Jenže právě kvůli všem těmto důvodům je Better Call Saul v lecčem ještě dospělejší a realističtější než jeho předchůdce. A také bezútěšnější. Jimmy nepotřebuje tak jako Walter White vnější pohnutky k tomu, aby se začal pohybovat na špatné straně zákona.

Seriál Better Call Saul vlastně popisuje opačný pohyb. Je zprvu nenápadnou, avšak důslednou, přesnou − a místy prudce vtipnou − analýzou toto, jak prostředí a rodinné zázemí stvořily malého křiváka Jimmyho, kterému už se nikdy nepodaří být dobrým člověkem, i když se bude snažit sebevíc. A on se navíc ne vždy tak úplně snaží.

Třetí řada se v prvních dvou dílech atmosférou i prostředím stále víc přibližuje Perníkovému tátovi − objeví se mimo jiné další známé postavy. Vedle Jimmyho seriál nadále sleduje i osudy Mikea, bývalého policisty, nynějšího hlídače na parkovišti, který v Perníkovém tátovi patřil k těm největším tvrďákům. Tady jde o životem unaveného chlapa, který si svou velkou rodinnou tragédii už prožil a nyní se obětuje pro snachu a vnučku.

Mezi ty "oběti" nejprve patří občasný kšeftík bokem. Brzy však jsou z kšeftíků kšefty a Mike na začátku třetí řady hraje velkou hru s podsvětím, zatímco Jimmy se snaží postavit na vlastní nohy jako svérázný právník, který starým lidem pomáhá sepisovat závěti. Ale už dávno tuší, že tahle cesta je prohraná a vždy, když zavolá Mike, je mu ochotně k ruce.

Kombinace nemluvného Mikea s obličejem boxera a výřečného Jimmyho s obličejem podomního prodejce vysavačů vytváří kontrast, na jakém bývají založené ty nejlepší parťácké krimikomedie. Jenže z třetí řady komediální scény prozatím vymizely.

První dva díly jsou natočené jako temný thriller, jsou plné tichých scén a záhadných činů postav, během nichž by se napětí dalo přehazovat vidlemi.

Vše začíná několikaminutovým, na vteřiny propočítaným záběrem, během něhož kamera sleduje pohyb několika postav i vozidel při pohraniční kontrole. A podobně precizní je celý seriál, z něhož s každou další epizodou čiší, že ta pravá temnota teprve přijde.

A temnotou vůbec nemusí být dealeři, gangsteři a svět organizovaného zločinu. Seriál Better Call Saul pojednává především o tom, že zlo dříme v každém z nás. Divák má stále větší pochopení pro to, co Jimmy či Mike dělají, neboť se dozvídá, proč to dělají. A přitom jsou jejich činy stále děsivější.

Zatím to nejsou monstra. Ale sílí pocit, že bitva o možnost zůstat člověkem je už prohraná.

autor: Tomáš Stejskal

