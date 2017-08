Moderátoři amerických nočních show mění styl. V Trumpově éře začínají vtipy ustupovat do pozadí

20. 8. 2017

New York - Bývaly doby, kdy pozdní noční televizní pořady jako The Tonight Show a Jimmy Kimmel Live! přinášely odlehčení drsné každodenní reality, napsal list New York Daily News.

V posledních týdnech, a především pak v tom, který následoval po shromáždění neonacistů v Charlottesvillu, ale moderátoři druhdy vtipem hýřících pořadů opustili svou obvyklou veselost a když mluvili o aktualitách, zvážněli.

Jimmy Fallon, který sklidil kritiku během předvolební kampaně Donalda Trumpa za to, že v září 2016 rozcuchal nechvalně známý účes politika vzešlého z řad hvězd reality show, jen stěží zadržoval slzy, když líčil, jak o víkendu sledoval pochod bílých rasistů a výlevy nenávisti neonacistů.

Kimmel šel v jeho stopách, a jen napůl zažertoval, že po sérii zdánlivě upřímných prohlášení Donalda Trumpa se Američané ptají, na kterou stranu vlastně patří.

"Do víkendu jsme vstupovali s obavami, že chce Kim Čong-un začít válku. A po víkendu jsme se ptali sami sebe, jestli si náš prezident vystřihl díry pro oči do prostěradla," řekl v narážce na typickou kápi Ku- Klux-Klanu.

Bod zlomu

Pro Fallona i Kimmela se události v Charlottesvillu staly jakýmsi bodem zlomu. V počátcích Trumpovy kampaně si oba oblíbení moderátoři pravidelně dopřáli nějaký ten špílec na adresu newyorského realitního magnáta.

Fallon si opakovaně nasazoval paruku podobnou Trumpovu účesu, zatímco Kimmel se často strefoval do Trumpovy neschopnosti při projevech odsunout stranou vlastní ego.

Hvězda americké talk show Jimmy Fallon se dostal k tělu prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Ten mu dovolil rozcuchat jeho charakteristický účes. | Video: Reuters | 01:21

Jak ale prezidentova divoká jízda pokračuje, oba pomalu začali zaujímat tvrdší postoj.

Druhého května během poprasku kolem Trumpovy snahy odvolat a nahradit zdravotní systém Obamacare, se Kimmel neubránil slzám, když líčil zdravotní problémy svého novorozeného syna.

Ocenil Kongres za to, že se rozhodl nejít prezidentovi na ruku v jeho návrhu seškrtat zdravotnický rozpočet o šest miliard dolarů. A dodal, že žádná rodina by neměla žít ve strachu, že přijde o dítě, protože si nemůže dovolit zaplatit mu zdravotní péči.

"Pokud vaše dítě může zemřít, a přitom by nemuselo, nemělo by záležet na tom, kolik peněz vyděláváte," řekl Kimmel. "Myslím, že to je něco, na čem se shodneme, ať jsme republikáni, demokrati nebo cokoli jiného, nemám pravdu?"

Fallonův okamžik zvratu přišel po červencovém Trumpově návrhu zveřejněném na twitteru zakázat v armádě sloužit transsexuálům. Namísto toho, aby se do prezidenta opřel on sám, pozval Fallon komičku a transsexuálku Patti Harrisonovou, aby Trumpovi místo něj uštědřila pár vtipných políčků.

Infotainment v praxi

Zatímco The Tonight Show a Live with Jimmy Kimmel! se probudily relativně nedávno, další moderátoři pozdních nočních show využívají své pořady, aby diváky rozesmáli a zároveň je informovali. Hned na počátku Trumpova prezidentování se Seth Meyers, Stephen Colbert a John Oliver rozhodli, že Trumpovi nic neodpustí.

Moderátor Late Night Seth Meyers se po Charlottesvillu do Trumpa opřel obzvlášť razantně a tepal prezidentovo rozhodnutí ukázat prstem na "mnoho stran" po shromáždění, které si vyžádalo jednu oběť.

Vinu nese "mnoho stran", citoval Meyers prezidenta, a dodal: "Pokud je vám z této volby slov špatně od žaludku, pak dobrá zpráva zní, že jste normální a slušný člověk. U prezidenta se to zatím nedá posoudit, protože původně odmítl odsoudit neonacistické hnutí v této zemi."

Moderátor The Late Show With Stephen Colbert se rozhodl kritizovat Trumpa a jeho okolí při každé příležitosti už ve chvíli, kdy Trump v roce 2015 ohlásil svou kandidaturu. A jak plyne čas, jsou jeho výpady čím dál tím ostřejší.

V lednu si vzal Colbert na paškál první Trumpovu samostatnou tiskovou konferenci. Během projevu prezident naznačil, že "zdědil chaos". "Ne, vy jste zdědil jmění. My jsme si zvolili chaos. To jen, aby bylo jasno," prohlásil Colbert.

"Nacisti jsou jako kočky"

A pokud jde o Olivera, ten ve svém pořadu Last Week Tonight pronesl celou řadu poznámek na Trumpovu adresu. Pozoruhodný komentář z jeho úst zazněl bezprostředně po událostech Charlottesvillu.

Se svým britským sarkasmem se Oliver opřel do Trumpova selhání okamžitě odsoudit neonacisty. "Musím říct, že David Duke a nacisti zřejmě mají Donalda Trumpa opravdu rádi. Což je zvláštní, protože nacisti jsou jako kočky - pokud vás mají rádi, pak je to patrně proto, že je krmíte," prohlásil.

Meyers, Colbert i Oliver se velmi podrobně věnují Trumpovi a jeho vládě, pravidelně se strefují do kontroverzních politických návrhů, potenciálně ilegálních kroků a dalších věcí. Všichni tři odmítají ustoupit v zájmu toho, aby vyšli vstříc divákům obou stran. Jen časem se ukáže, zda vytrvají i ostatní moderátoři.