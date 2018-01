George Clooney natočí seriál podle románu Hlava XXII, sám ztvární cynického plukovníka

15. 1. 2018

Podle nařízení zvaného Hlava XXII může voják požádat o zbavení povinnosti, jen pokud je blázen. Dle stejné směrnice má ale takový člověk všech pět pohromadě, protože blázen si své bláznovství přece neuvědomuje.

Americký herec George Clooney bude režírovat šestidílný seriál na motivy věhlasného protiválečného románu Hlava XXII, jejž v 60. letech minulého století publikoval Joseph Heller. Adaptaci uvede streamovací služba Hulu, podle níž Clooney zároveň ztvární roli plukovníka Cathcarta.

Seriál se má držet Hellerova satirického příběhu o absurditách válečné mašinerie a vojenského myšlení. Soustředí se na kapitána Yossariana, jenž se během druhé světové války na ostrově ve Středozemním moři snaží vyhnout povinnosti provádět nálety s bombardovací letkou.

"Je bez sebe, protože se ho snaží zabít tisíce lidí, které nikdy neviděl. Jeho skutečným nepřítelem je ale vlastní armáda, neustále navyšující počet misí, které musí letci absolvovat, aby splnili povinnost," avizuje streamovací služba Hulu.

Název románu je odvozen z Hlavy XXII vojenského řádu, podle níž může být povinnosti zbaven pouze psychicky nemocný muž. Kdo by o to ale zažádal, prokáže tím, že si uvědomuje, jak smrtelné nebezpečí mu ve službě hrozí. A fakt, že se riziku snaží vyhnout, naopak potvrzuje jeho psychické zdraví.

Hlava XXII spisovatele Josepha Hellera vyšla v USA začátkem 60. let, v českém překladu Jaroslava Chuchvalce se objevila krátce poté. Dodnes je v českých knihovnách rozšířen také novější překlad knihy od Miroslava Jindry z konce 70. let, naposledy jej předloni znovu vydalo nakladatelství Plus.

Autor knihy, přední americký romanopisec 20. století Heller, se později údajně nechal slyšet, že ho při psaní inspiroval Haškův Švejk.

Podle Hlavy XXII již roku 1970 vznikl celovečerní film režiséra Mikea Nicholse. V menších rolích v něm účinkovali Orson Welles jako generál Dreedle či zpěvák Art Garfunkel coby kapitána Nately.

"Je to jedinečné dílo, jehož literární kvality ustály zkoušku času a jehož příběh nadále rezonuje i v dnešním politickém a společenském kontextu," vysvětluje nyní služba Hulu, proč se rozhodla Hlavu XII natočit znovu.

George Clooney v seriálu ztvární cynického plukovníka Cathcarta, jenž kvůli nedostatku pilotů neustále navyšuje počet povinných leteckých misí.

Pro Clooneyho půjde o první televizní roli od roku 1999, kdy naposledy účinkoval v seriálu z nemocničního prostředí zvaném Pohotovost.

Šestapadesátiletý herec a dvojnásobný držitel Oscara podle agentury AFP za každou epizodu Hlavy XXII obdrží milion dolarů.

Hellerův román do šesti epizod rozepisují scenáristé Luke Davies a David Michôd. George Clooney se v režii jednotlivých epizod má střídat se svým dlouholetým spolupracovníkem Grantem Heslovem.