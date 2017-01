České studentce je 94 let. Životem je třeba se prosmát, promilovat, protancovat a prozpívat, říká

před 19 hodinami

Život se má prozpívat, protancovat a ještě prosmát, jako to říkal Jan Werich, myslí si čtyřiadevadesátiletá studentka kurzů pro seniory Helena Pechlátová. A promilovat, doplnil ji podle jejího vyprávění jeden z kolegů. S tím Pechlátová souhlasila, protože jinak by lidstvo vymřelo. Tato aktivní seniorka byla jednou z oslavenkyň při dnešní tradiční akci, kterou Centrum celoživotního vzdělávání připomíná své nejstarší studenty.

Praha - Helena Pechlátová je živou historií Centra celoživotního vzdělávání. Kurzy, které organizuje Dana Steinová, navštěvuje od roku 1988, kdy se přihlásila do nově otevřené přípravky pro univerzitu třetího věku. Vyzkoušela spoustu témat - zdravotnictví, technické obory i zahradnictví, což byl velký koníček jejího druhého manžela. "Z programu si krásně vyberete, co vás baví. Nejvíc mně dala psychologie," doplnila.

Život začíná v 70! Článek je součástí velkého seriálu Aktuálně.cz "Život začíná v 70!". Na stránkách našeho deníku vám představujeme pozoruhodné osudy českých seniorů, kteří navzdory svému věku vedou stále aktivní život, věčně nemají čas a svou činností se stali inspirací nejen pro své okolí.

Když byla dítě, škola ji příliš nebavila, ale do kurzů chodí s nadšením. "Protože je to dobrovolné, ve škole jsme byly nucené, tak to šlo stranou," vyprávěla.

Hlavně po nocích ráda čte. Dalším velkým koníčkem je pro ni psaní básní. Zvítězila dokonce v jedné poetické soutěži na téma "Duše v rajské zahradě". "Bylo tam dost soutěžících, třeba čtyřicetiletých. Bylo to ale tajné. Nikdo nevěděl, jestli je vám dvacet nebo devadesát," řekla.

Myslí si, že byla až moc vychovávána, aby sedávala jako panenka v koutě. Vítězství v soutěži básníků jí dodalo sebevědomí. "Teprve když mě ocenili, jsem nos zvedla a začala jsem to nějak preferovat," řekla. Básnické tvorbě se tak věnuje čím dál víc.

Ale soutěživý typ byla odjakživa. V mládí cvičila v Sokole, běhala a hrála házenou. Ze sportovních soutěží měla medaile, ale vítězství v té básnířské si cenní více.

Narodila se v Poděbradech. Ve 20 letech se přestěhovala do Prahy, protože milovala divadlo. "Chodila jsem šest dní v týdnu, na stání za pár korun," vzpomínala. Vyprávěla také, jak s druhým manželem protancovala boty na parketu. Chodila také zpívat.

Letos oslaví 95. narozeniny, kromě bolavého kolena a občasného motání hlavy ve výškách je fit. "Já to mám nahoře vyjednáno do sto padesátky," prozradila. Jen si prý není jistá, jestli jí to jako ateistovi pomůže.

