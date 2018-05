Vyhrožovali jí rakovinou i mozkovou obrnou. Dokument odkryl praktiky centra alternativní medicíny

Když lékaři a jejich metody nepomáhají, hledají lidé alternativní pomoc. Často přijdou o tisíce korun za podivné diagnózy i preparáty, které si z alternativních center odnášejí, a jejich zdravotní stav se přesto nezlepší. Na podivné léčebné metody pražského terapeutického centra AKTIP upozorňuje nový dokument České televize s názvem Obchod se zdravím.

"Se svou sedmnáctiletou dcerou jsem zašla do zařízení, protože jsem potřebovala poradit, jak odbourat stres ze školy. Z kresby stromu a ženské a mužské postavy paní doktorka usoudila, že jsme dceru, když byla malá, sexuálně zneužívali," popisuje jedna z bývalých klientek praktiky AKTIPu.

Další pak popisuje, jak ji rady tamních lékařů a odborníků místo vyléčení přivedly na pravidelnou dialýzu.

A právě tyto a desítky dalších stížností stály na počátku nového dokumentu Obchod se zdravím, který odvysílala Česká televize v pondělí večer. Režisérka Šárka Maixnerová, infiltrátorka Ivana Lokajová a kreativní producentka Lenka Poláková v něm během roku pomocí skryté kamery odkryly léčebné praktiky pražského zařízení AKTIP.

"Naším cílem bylo lidem ukázat všechno, co se může dít a co sice může vypadat, že je ve prospěch jejich zdraví, ale nakonec to je obyčejný byznys," přibližuje kreativní producentka Lenka Poláková.

Připomíná i předchozí dokument Já ošetřovatelka, který otevřel cestu ke zrušení klecových lůžek v českých ústavech. "Doufáme, že podobný efekt - odvysílání předchozího dílu mělo ohromný ohlas až ve Velké Británii - by mohl nastat i tentokrát," dodává.

Alternativní zařízení se na první pohled tváří jako zdravotnické centrum, ve kterém pracují vystudovaní lékaři a psychologové. A to je právě největší nebezpečí, upozorňuje režisérka Šárka Maixnerová.

"Být starší člověk s pocitem, že na mě můj lékař nemá čas a neřeší moje problémy, tak také budu hledat alternativu a nebudu se obávat svěřit se do rukou vystudovaného lékaře, ač působícího v nezdravotnickém zařízení. To je to největší riziko," upřesňuje.

Sama mu před lety, stejně jako několik jejích přítelkyň, uvěřila. Trpí celiakií, diagnózy se ale nedočkala. Za sezení a přírodní produkty ale zaplatila kolem deseti tisíc korun.

"Jsem optimistka, a tak jsem všem historkám, které jsem o tomto zařízení slyšela, nevěřila. Přestože jsem to sama zažila! Když ale Ivana začala nosit materiál, nevěřila jsem vlastním očím," dodává Maixnerová.

Herečka Ivana Lokajová si zahrála ženu, která trpí únavou. Na první konzultaci dorazila vyzbrojená skrytou kamerou umístěnou v brýlích a tužce a kompletní zdravotní dokumentací.

"Osm let se léčím se štítnou žlázou a má lékařka mě kvůli dlouhotrvající únavě poslala na imunologii. Zajímalo mě tedy, jak by takové vyšetření mohlo v podobném zařízení vypadat," vypráví Lokajová.

Očekávala, že dostane odpověď, kterou jí lékaři dlouhodobě nebyli schopni dát. Připravila se na psychologický rozhovor i somatické vyšetření. Místo toho se dozvěděla, že je anděl a že jí hrozí rakovina nebo mozková obrna. Na únavu dostala přírodní preparáty. Byla jí také doporučena detoxikace, po které lze rakovinu doslova "vykadit". Za třináct návštěv a dvě víkendová školení utratila téměř třicet tisíc korun.

"Já jsem tam šla s vědomím, že jsem vlastně úplně zdravá, jen jsem unavená. Horší situace nastává, když si do podobných zařízení přijde pro radu opravdu vážně nemocný člověk," dodává Lokajová s tím, že takové případy skutečně existují. Mezi pacienty terapeutického centra AKTIP patří totiž i lidé s nádorovým onemocněním.

Ženy v dokumentu hledaly odpověď i na to, jak moc jsou lékaři a vystudovaní psychologové v nezdravotnických zařízeních zodpovědní a svědomití.

"Odpověď jsme bohužel nenašly. Někteří z nich tuhle činnost vykonávají s přesvědčením, že skutečně pomáhají. Ti zbylí pak z čistého cynismu," dodává Lokajová.

Aktéři AKTIPu dosud o natáčení skrytou kamerou nemají tušení. Autorky tedy nevědí, jak budou po odvysílání reagovat. "Když někdo vystuduje medicínu, složí Hippokratovu přísahu a pak je schopen provozovat něco takového, pak si myslím, že se nestane nic," odpovídá Maixnerová na dotaz, zda čeká vyhrocené reakce .

Po odborné stránce spolupracovali na dokumentu psychiatr s nástavbou z psychosomatiky Radkin Honzák a vedoucí lékařka Onkocentra Zelený pruh Renata Koževniková.