Youtubery vyhodili z letadla, protože mluvili arabsky. Provokovali, tvrdí aerolinky

před 13 hodinami

Video: Repro Youtube.com

Dva američtí youtubeři arabského původu tvrdí, že byli vyhozeni z letadla společnosti Delta poté, co mluvili před odletem arabsky. Podle Adama Saleha a Slima Albahera se na ně obořila jedna z cestujících ve chvíli, kdy jeden z nich telefonoval se svojí matkou arabsky. Oba dva jsou známí tím, že vytvářejí tzv. pranková videa. Již dříve tak natáčeli snímky, kde jsou například v tradičních arabských oděvech v letadle, nebo v nich arabsky nahlas odpočítávají.

Američtí youtubeři Adam Saleh a Slim Albaher tvrdí, že byli vyhozeni z letadla společnosti Delta poté, co mluvili před odletem arabsky. Podle Saleha se na ně obořila jedna z cestujících ve chvíli, kdy telefonoval se svojí matkou arabsky před odletem. Výpovědi ostatních cestujících i samotných aerolinek se zatím různí.

Youtubeři hned po nuceném opuštění letadla umístili na své sociální sítě příspěvky a videa, která zachycují momenty z letadla i následné reakce. V jednom z nich uvádějí, jak podle nich celý problém začal. Po krátkém telefonátu Saleha s matkou se na něj údajně obořila jedna z cestujících se slovy: "Mohl byste mluvit anglicky? Je mi z toho nepříjemně," popsal situaci Saleh v jednom z videí.

Na něm je vidět, jak se obou Američanů s arabským původem někteří cestující zastávají, ale jiní jim mávají na znamení odchodu. Oba Američané hned poté založili hashtag #BoycottDelta, kterým vyzývají své podporovatele k tomu, aby bojkotovali leteckou společnost a podpořili je tak.

Delta airlines just kicked Adam and i off the plane because we were speaking Arabic... — Slim Albaher (@SlimmySlim94) December 21, 2016

“Mluvili jsme jiným jazykem v letadle a jsme za to vyhozeni,” uvedl Saleh na kameru ještě na palubě. “Je rok 2016 a Delta Air Lines nás vykopnou z letadla, protože jsme mluvili arabsky. Jste rasisté, nemůžu uvěřit vlastním očím,” uvádí zjevně rozhořčený Saleh na videu.

Letecká společnost se k incidentu nejdřív nechtěla vyjádřit a pouze uvedla, že “rozruch v kabině vyvrcholil tím, že více než 20 cestujících vyjádřilo rozpaky”. Ve čtvrtečním prohlášení pak dodala, že se oba youtubeři chovali provokativně.

Podle aerolinek oba narušovali klid na palubě

“Na základě informací, které jsme sebrali po příletu, to vypadá, že cestující, kteří byli přesunuti z letu, narušovali klid v kabině provokativním jednáním včetně křiku,” stojí v prohlášení. Aerolinky zároveň pouzkázaly na to, že je jeden z nich vyhlášený pranskter (člověk, co natáčí kanadské žertíky, pozn. red.) a záměrně se snažil narušovat komfort a bezpečí ostatních cestujících.

Na dřívější videa jednoho z youtuberů upozornila řada lídí na sociálních sítích. Vtipálci si ve svých videích vymýšleli a věci ve skutečnosti nebyly tak, jak je prezentovali. Jednalo se například o video, ve kterém Saleh tvrdil, že cestoval letadlem schovaný v zavazadle.

The guy from the #boycottdelta video literally makes a career going on planes and throwing a scene. pic.twitter.com/9smBtljt8a — Ashley Rae (@Communism_Kills) December 21, 2016

Saleh i jeho zástupci striktně odmítli, že by se jednalo o vtípek. Vše je podle nich reálné. “Jediné, co mohu říct, je, že bych video na Youtube nikdy netočil na mobil. Když už na něj točím, je to skutečně vážné,” uvedl pro New York Times. Aby zdůraznil vážnost situace, svá slova odpřísahal na život matky.

Nejedná se o první případ, kdy byla letecká společnost obviněna z nevhodně nastavené vnitřní politiky. Krátce před americkými prezidentskými volbami například povolila, aby na palubě zůstal cestující, který vulgárně urážel podporovatele Hillary Clintonové.

V říjnu se pak černošská lékařka Tamika Crossová pokusila na palubě pomoct cestujícímu, kterému se udělalo nevolno. Její ošetření bylo ale zamítnuto jednou z letušek, která zpochybnila, že je skutečně zdravotnice.

Podle Rady pro americko-islámské vztahy se jedná o stále častější jev, kdy jsou muslimové vyhozeni z letadla, protože pro ostatní cestujících představují potenciální hrozbu. To potvrdilo i americké ministerstvo dopravy, které uvedlo, že se oproti loňsku zvýšil počet stížností na diskriminační chování o 37 procent.

DELTA KICKED US OUT FOR SPEAKING ARABIC (FULL FOOTAGE) #BOYCOTTDELTA | Video: Youtube.com

autor: pv