Jsem žijící duch, říká Rumun, kterého prohlásili za mrtvého. Úřady odmítají uznat, že žije

17. 3. 2018

Bukurešť - Když se kuchař Constantin Reliu po více než 20 letech v lednu vrátil z Turecka do Rumunska, zjistil, že ho jeho manželka v nepřítomnosti nechala prohlásit za mrtvého. Domnívala se prý, že zahynul při zemětřesení. Nyní třiašedesátiletý Rumun prožívá právní peklo: úřady totiž odmítají zneplatnit jeho úmrtní list, napsala agentura AP.

Ve čtvrtek soud v severovýchodním rumunském městě Vaslui rozhodl, že Reliuovi úmrtní list nezruší, neboť o to požádal "příliš pozdě".

"Jsem žijící duch (…) Oficiálně jsem mrtev, přestože žiji (…) Nemám žádný příjem, a protože jsem považován za mrtvého, nemohu s tím nic dělat," uvedl Reliu v rozhovoru s AP. Tvrdí, že se chce pomstít manželce, která teď žije v Itálii. "Nejsem si jistý, zda jsem rozvedený, a nevím, jestli se provdala. Nikdo mi nic neřekne," řekl Reliu.

Do Turecka odjel za prací v roce 1992 a když se o tři roky později vrátil, zjistil, že mu manželka byla nevěrná. V roce 1999 se rozhodl, že se do Turecka opět odjede a zůstane tam. Loni v prosinci ho ale turecké úřady zadržely kvůli propadlým dokladům a v lednu ho vyhostily do Rumunska. Po příletu do Bukurešti ho celníci informovali, že byl oficiálně prohlášen za mrtvého. Byl pak podroben šestihodinovému výslechu a testům kvůli ověřování totožnosti. Měřili, jak daleko od sebe má oči, a porovnávali to s jeho starou pasovou fotografií. Ptali se ho na jeho rodiště v Rumunsku a vzali otisky prstů. "Nakonec se rozhodli, že jsem to opravdu já!" řekl Reliu.

Úřady v místě bydliště ve městě Barlad to ale odmítají uznat. Reliu se je několik týdnů snažil přesvědčit, že existuje. Když jeho pokusy selhaly, požádal soud, aby zneplatnil jeho úmrtní list, který byl vydaný v roce 2016. I tento pokus byl však neúspěšný.

Reliu si přeje, aby se soud jeho případem opět zabýval. Nemá příjem, trpí cukrovkou a zároveň má celoživotní zákaz vrátit se do Turecka. Zvažuje však, že požádá tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby rozhodnutí tureckých úřadů odvolal.