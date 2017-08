Zemřel americký filmový komik Jerry Lewis. Kariéru prý postavil na tom, že zůstal věčným dítětem

AKTUALIZOVÁNO 20. 8. 2017

Americký herec Jerry Lewis, který zemřel v neděli ve věku 91 let, se proslavil po druhé světové válce hlavně společnými filmy se zpěvákem Deanem Martinem. V 60. letech navázal na úspěch v komerčně úspěšných snímcích jako Zamilovaný profesor či Hotelový poslíček. Jeho velkým comebackem byl v roce 1982 snímek Martina Scorseseho Král komedie, ve kterém hrál s Robertem de Nirem.

Los Angeles - Ve věku 91 let zemřel americký komik Jerry Lewis. V neděli to oznámil americký filmový časopis Variety, podle něhož herec zemřel ve svém domě v Las Vegas. Časopis Review-Journal napsal, že Lewis zemřel neděli ráno z přirozených příčin v Las Vegas obklopen rodinou.

"Slavný komik, herec a legendární bavič Jerry Lewis dnes v míru skonal přirozenou smrtí ve věku 91 let ve svém domě v Las Vegas s rodinou po svém boku," sdělili jeho příbuzní v prohlášení.

Lewis, vlastním jménem Joseph Levitch, se narodil v rodině ruských Židů. Oba rodiče pracovali v zábavním průmyslu a Lewis se v jednom jejich představení objevil už v pěti letech. Kariéru herce a režiséra začal v patnácti.

Po druhé světové válce se proslavil hlavně společnými filmy s hercem a zpěvákem Deanem Martinem. Spolupráce s tímto o devět let starším kolegou trvala až do poloviny 50. let. Natočili spolu 16 filmů, které byly finančně velmi úspěšné. Lewis by v toto tandemu praštěným parťákem uhlazeného Martina. Jejich spolupráce skončila v roce 1956, ale Lewis se v té době stal nejvíce placeným hercem v Hollywoodu.

Sám se pak prosadil v 60. letech v komerčně úspěšných snímcích jako Zamilovaný profesor či Hotelový poslíček anebo v parodii na Popelku Cinderfella. Hotelového poslíčka sám režíroval.

Po delší pauze, kdy se zdálo, že Lewise opustila šťastná hvězda, měl znovu úspěch, a to v roce 1982 s rolí ve snímku Martina Scorseseho Král komedie, ve kterém hrál s Robertem de Nirem.

Dařilo se mu rovněž na Broadwayi a v roce 1995 se stal tamní nejvíc placenou hvězdou za roli pana Applegatea v muzikálu Damn Yankees.

V jednom rozhovoru řekl, že klíčem jeho úspěchu je to, že si udržel vlastnosti dítěte. "Měl jsem ohromný úspěch s tím, že jsem byl naprostý idiot. Hledím na svět očima dítěte, protože je mi devět. Uvízl jsem v tomto stadiu a postavil jsme na tom svou kariéru," sdělil v roce 2002.

Lewis byl také neúnavným hostitelem každoroční charitativní akce ve prospěch lidí trpících svalovou dystrofií. Senát mu za to v roce 1976 udělil vyznamenání a o rok později byl nominován na Nobelovu cenu za mír.

V pozdějším životě si ale vysloužil kritiku za rasistické výroky. Lewis byl znám svými pravicovými politickými názory.

Lewis byl dvakrát ženatý a má sedm dětí. Od 60. let ho pronásledovaly zdravotní potíže, kvůli nimž užíval léky proti bolesti. Od roku 1982 prodělal dva infarkty.

Připomeňte si velký comeback Jerryho Lewise po boku Roberta de Nira ve snímku Král Komedie. Jde o film Martina Scorseseho (1982):