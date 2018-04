"Všechno si nahrával." Pozůstalost po hudebníkovi Princovi vydává poklady, na podzim vyjde album

26. 4. 2018

Zpěvák Prince podle správce jeho hudební pozůstalosti Troye Cartera nahrával a archivoval téměř vše, prokousat se všemi jeho hudebními a obrazovými materiály proto zabralo mnoho času. Výsledkem práce je jak obsáhlý diskografický web, tak chystané zářijové album dříve nevydaných skladeb.

Dva roky po úmrtí amerického multiinstrumentalisty, zpěváka a skladatele Prince přicházejí správci jeho pozůstalosti s novým materiálem.

Nedávno zveřejnili málo známou originální verzi hitu Nothing Compares 2 U spolu s raritním videem ze zkoušky s jeho kapelou The Revolution. Jedná se o verzi, již Prince kromě doprovodných vokálů a saxofonu nahrál sám v roce 1984. Známější variantu vydala roku 1990 zpěvačka Sinéad O’Connor. Podle listu Variety budou následovat další rarity z Princova katalogu a 28. září by mělo vyjít album dříve nevydaného materiálu, jež se zaměří na jedno období.

O hudebníkovu pozůstalost se stará Troy Carter, jenž už spolu s firmou Iron Mountain pracuje na restaurování nahrávek, tak aby si je veřejnost mohla poslechnout v nejvyšší možné kvalitě.

"Prince zkoušel a koncertoval v podstatě pořád a všechno si také nahrával. Už jsme si mysleli, že víme skoro o všem, co vydal, ale nacházíme další a další novinky - disky, kazety," řekl Carter Variety.

"Zapisoval si taky nápady, plány i poznámky ohledně byznysu, takže o jeho vidění hudebního světa máme docela dobrou představu. Jsem poctěný, že přes všechny ty kazety, demonahrávky a zápisky mohu alespoň trochu nahlédnout do jeho mysli," dodal.

Nově jsou fanouškům Prince k dispozici také dvě internetové stránky. Na fanouškovském webu Prince2Me mohou lidé stručně psát, co pro ně hudebník znamenal, Discography (na adrese princeestate.com) zase všem "nerdům" nabízí komplexní pohled na autorovu rozsáhlou tvorbu.

Carter také řekl, že na konci letošního roku by měla vyjít autobiografie, již Prince psal krátce před tím, než v sedmapadesáti letech v roce 2016 zemřel po předávkování léky.