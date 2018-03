Ve věku 67 let náhle zemřel skladatel Otomar Kvěch. Jeho hudbu znají i v zahraničí

17. 3. 2018

Otomar Kvěch působil jako korepetitor opery Národního divadla v Praze nebo jako hudební režisér a redaktor v Československém rozhlase.

V 67 letech náhle zemřel v pátek 16. března hudební skladatel a pedagog Otomar Kvěch. V sobotu o tom informovala jeho rodina.

Otomar Kvěch byl představitelem generace skladatelů, kteří vstupovali do koncertního života v polovině 70. let minulého století. Vystudoval hru na varhany a kompozici na pražské konzervatoři a skladbu na Akademii múzických umění (AMU). V následujících dvou letech pracoval jako korepetitor opery Národního divadla v Praze.

V roce 1976 nastoupil do Československého rozhlasu jako hudební režisér a redaktor. Měl tehdy mimo jiné na starosti hudební stránku interpretační soutěže mladých Concertino Praga.

V roce 1980 odešel do Svazu českých skladatelů a koncertních umělců jako jeho tajemník. Na počátku roku 1989 se vrátil zpět do rozhlasu do Hlavní redakce hudebního vysílání, a to ve funkci dramaturga.

Od roku 1990 na konzervatoři vyučoval teoretické předměty a kompozici, o šest let později se tam stal vedoucím skladatelského oddělení. Od roku 2002 přednášel teoretické předměty rovněž na Hudební fakultě AMU.

Před pěti lety vydal učebnici Základy klasické hudební kompozice s podtitulem Poznámky pro budoucí skladatele. Opíral se o své zkušenosti tvůrce vážné hudby, učitele hudební teorie i kompozice, dílčím způsobem i o další životní zkušenosti korepetitora, rozhlasového redaktora, dramaturga, hudebního režiséra a příležitostného interpreta, organizátora hudebního života.

Po celý profesní život se vedle zaměstnání věnoval komponování. Jeho skladby se objevují na pódiích doma i v cizině. Zaujaly spontánní a osobitou invencí a svědčily o nevšedním talentu. Obdržel za ně řadu cen ze skladatelských soutěží.