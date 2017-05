O kom se mluví? Válečný Dunkerk Christophera Nolana je na sociálních sítích tématem číslo 1

10. 5. 2017

Nový trailer k válečnému filmu Dunkerk

Válečné drama Dunkerk se minulý týden díky novém traileru stalo nejvíce diskutovaným snímkem na sociálních sítích. Podle společnosti comScore, jejíž služba PreAct se na těmto měřením věnuje, trailer k Dunkerku spustil přes 52 tisíc nových konverzací. Na druhém pozici se umístila komiksová adaptace Wonder Woman s 28 tisíci novými diskuzemi a třetí skončil příspěvek do známé série Vetřelec: Covenant. Služba Dunkerku celkově připisuje už 808 tisíc konverzací na Facebooku, Twitteru a dalších sítích. Film vypráví o roku 1940, kdy se přes 300 tisíc spojeneckých vojáků dostalo z obklíčení nacistickou armádou na francouzském pobřeží. Do českých kin film dorazí 21. července.

autor: mad

Pokračujte dál