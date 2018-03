Výstavní projekt Berlínský model na dva měsíce propojí českou a německou galerijní scénu

17. 3. 2018

Berlínský model je první ročník přehlídky, kterou společně uspořádaly pražské privátní galerie. Do svých prostor přizvaly berlínské galeristy, aby návštěvníkům i profesionálům z oboru ukázali, co zajímavého se děje na německé výtvarné scéně. Projekt, který potrvá do začátku května, Češi vnímají i jako možnost představit širší veřejnosti podstatu galerijní činnosti.

Lucii Drdové je pětatřicet. V Brně vystudovala dějiny umění a němčinu a po zkušenostech s prací v galeriích ve Vídni a v Berlíně si před šesti lety v Praze na Žižkově založila Drdova Gallery. Je to privátní galerie, což znamená, že dlouhodobě zastupuje několik umělců, s nimiž galeristka osobně i po umělecké stránce souzní. Představuje je na veletrzích, pomáhá jim pořádat výstavy, propojuje s potenciálními zájemci o jejich dílo. Ve svém osmičlenném portfoliu zaměřeném na konceptuální umění má Lucie Drdová například multimediální umělkyni a finalistku Ceny Jindřicha Chalupeckého Pavlu Scerankovou. Lucie pravidelně jezdí sledovat dění v oboru na galerijní víkendy či veletrhy umění do zahraničí. Tamním kolegům ale až dodnes nabídku oplatit nemohla: v České republice totiž žádné podobné akce zaměřené pouze na činnost privátních galerií nebyly. A tak se to s kolegy - galeristy Katherine Kastnerovou, Camille Huntovou a Filipem Polanským - rozhodla změnit. Díky nim dnes v Praze začíná první ročník projektu nazvaného Berlínský model. V pěti žižkovských a holešovických galeriích, kromě Drdova Gallery, hunt kastner, Polansky Gallery ještě v Berlínském modelu a Nadaci a Centru pro současné umění, bude až do začátku května k vidění výběr z toho nejzajímavějšího ze současné berlínské scény. Projekt doplní i diskuse s kurátory, do budoucna pak tým galeristů počítá s podobnými akcemi zaměřenými na Londýn, Brusel nebo třeba Vídeň. Na čele J&T Art Indexu je stále Jiří Kovanda. Na paty mu ale šlape jeho žačka Eva Koťátková číst článek "Chtěli jsme uspořádat akci, která by byla jak zprávou do zahraničí, tak zážitkem pro českou veřejnost. Kde by se lidé dozvěděli, co je podstatou naší galerijní činnosti," vysvětluje Lucie Drdová s tím, že největší inspirací jí byl společný projekt šestačtyřiceti londýnských galerií pojmenovaný Condo, v jehož rámci si galerie do svých prostor zvou vystavující z různých zemí. "My jsme poprvé zvolili Berlín, protože všichni fungujeme na německém trhu a máme tam kontakty," dodává. Být soukromým galeristou je práce, která vyžaduje trpělivost, dobrou intuici a také velké vstupní náklady, jež se vrací jen pomalu. "Než si sběratel či nějaká instituce dílo koupí, trvá to třeba několik měsíců, během nichž se společně o daném výtvarníkovi a jeho práci bavíme, chodíme za ním do ateliéru," popisuje Drdová. Zájemci o díla "jejích" umělců se rekrutují nejčastěji z řad privátních sběratelů či zástupců různých institucí. "Poptávka v České republice zase není tak vysoká, proto je pro nás zásadní fungovat i v zahraničí," vysvětluje Lucie Drdová, proč je pro ni jako pro galeristku projekt typu Berlínský model důležitý. Je zároveň malou lokální odpovědí na velké veletrhy v New Yorku, Bruselu či Basileji. Ty jsou místem setkání ředitelů důležitých kulturních institucí, kurátorů a novinářů, účast na podobných akcích tedy logicky zvyšuje povědomí o práci galeristů a jejich výtvarníků. Řada privátních galerií si však veletrhy z finančních důvodů nemůže dovolit, nikdo navíc nemá záruku, že i přes vysokou investici na akci uspěje. "Jsme v obtížné situaci a podobně je na tom i Německo, kde mají galerijní scénu o dost větší než u nás. Všichni tedy hledáme způsob, jak spolupracovat na mezinárodní úrovni, upozornit na sebe a zároveň najít alternativu k veletrhům," uzavírá. Berlínský model (17. 3. - 5. 5. 2018) Drdova Gallery Galerie se zaměřuje především na konceptuální umění. V rámci Berlínského modelu si přizvala berlínskou galerii Thomas Fischer. Ta zastupuje stejně zaměřené umělce, kteří pracují nejčastěji si kombinací videa, fotografie a objektu. Společně připravili autorskou výstavu německého mladého umělce Sebastiana Stumpfa, pohybujícího se na pomezí performance a videoartu. Jeho "městský" projekt vznikl před dvěma lety v Kalifornii. hunt kastner Galerie hunt kastner zahájila činnost v roce 2006 a prezentuje mladé domácí i zahraniční umělce. V poslední době také vystavuje autory starší generace. Ve spolupráci s galerií Arratia Beer připravila prezentaci tří jejích tváří - Holly Hendryové, Anny Virnichové a Pabla Rasgada. Jejich práce se zaměřují na na materialitu a zkoumají limity galerijního prostoru. Polansky Gallery Zastupuje české i zahraniční umělce mladší i starší generace. V rámci Berlínského modelu spolupracuje s Exile Gallery. Kurátoři připravili skupinovou výstavu pojmenovanou Dead End Galaxies, která sestává ze dvou částí. Jedna zůstane v Berlíně, druhá bude k vidění v Praze. Nadace a Centrum pro současné umění Praha Od roku 1992 podporuje tvorbu mladé generace umělců a její zařazení do mezinárodního kontextu. Nyní spojila síly s Neuer Berliner Kunstverein, který má největší uměleckou videosbírku v Německu. Kurátorka Silke Wittigová představí v hodinové projekci vybrané videopráce multimediálních umělců, jako je Korejec Nam June Paik, Slovenka Anna Daučíková nebo Němka Hito Steyerlová. Berlínskej model Pouze 17. března mohou návštěvníci této holešovické galerie vidět spolupráci s experimentálním galerijním modelem současné berlínské scény Kreuzberg Pavillion. Projekt se jmenuje Meet Your Critics.

autor: Hana Slívová | 17. 3. 2018