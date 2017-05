Sergej Polunin bude tančit v českých kinech. V červnu promítnou dokument Dancer

před 18 hodinami

Příběh geniálního tanečníka, rebela a zranitelného člověka. Snímek Dancer jde do kin | Video: Aerofilms | 01:37

Do českých kin se v polovině května chystá film Dancer, příběh nejslavnějšího tanečníka současnosti Sergeje Polunina. Lístky na jeho první české vystoupení se vyprodaly během čtyř minut, film o jeho tanečním i osobním životě budou biografy promítat v polovině května a pak týden v červnu.

Ukrajinského tanečníka Seregeje Polunina, o kterém se mluví jako o Jamesi Deanovi baletu nebo novém Michailu Baryšnikovi, neproslavily jen božské skoky, ale i kontroverzní život včetně užívání drog, který vedl v zákulisí světových jevišť.

Životními i profesními zvraty tohoto muže, jenž se celosvětově proslavil tanečním videem k Hozierově hitu Take Me To Church, provází dokumentární film Dancer režiséra Stevena Cantora.

Termíny promítání

16. 5. Praha | Kino Světozor

1. 6. Praha (Kino Aero)

1. 6. Náchod (Kino Vesmír)

2. 6. Praha (Kino Lucerna)

2. 6. Štětí nad Labem (Kino Štětí)

3. 6. Radotín (Kino)

4. 6. Semily (Kino Jitřenka)

4. 6. Olomouc (Kino Metropol)

5. 6. Havířov (Kino Centrum)

5. 6. Plzeň (Beseda)

5. 6. Slaný(Městské kino)

5. 6. Sokolov (FK Alfa)

6. 6. Ústí nad Labem (Hraničář)

6. 6. 2017 (Biograf Český ráj)