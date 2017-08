včera

Video: YouTube / Robert Plant

Zpěvák Robert Plant, někdejší frontman kapely Led Zeppelin, chystá na říjen své jedenácté album pojmenované Carry Fire. Stejně jako předchozí nahrávku Lullaby and… The Ceaseless Roar z roku 2011 ji Plant nahrál se svou kapelou The Sensational Space Shifters. V roli speciálního hosta se objevuje americká zpěvačka a kytaristka Chrissie Hyndeová. Plant dal k poslechu první píseň The May Queen, která v sobě mísí folkové a rockové prvky s až šamansky vyznívajícími repetitvními motivy.

