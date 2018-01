Recenze: Thriller Cizinec ve vlaku je hitchcockovská jízda žánrovými klišé. Sledovat ji ale neomrzí

16. 1. 2018

V nejnovější spolupráci herce Liama Neesona a režiséra Jaumea Colleta-Serry - podobně jako u Alfreda Hitchcocka - platí, že divácká rozkoš neplyne z toho, co se na plátně děje, ale jak se to vypráví.

Největší napětí pramení z toho, když se těm nejobyčejnějším lidem dějí neobyčejné věci. Věděl to, a s kromobyčejnou chutí toho využíval, už mistr napínavých žánrů Alfred Hitchcock.

Stačilo, aby jeho hrdina nastoupil do vlaku, a rozjel se neuvěřitelný kolotoč událostí, který potvrzoval, že pro jednoho z nejpožitkářštějších filmových vypravěčů není film řez realitou, ale dortem, jak sám s oblibou říkal.

Když v thrilleru Cizinec ve vlaku, který se začíná promítat 18. ledna, nastoupí do newyorské příměstské vlakové soupravy pojišťovák Michael MacCauley, v každičké vrásce jeho šedesátiletého obličeje je vepsáno, že hitchcockovským chlapíkem, jemuž se začne smůla lepit na paty, bude právě on.

K tomu, aby bylo jasné, že režisér Jaume Collet-Serra půjde v mistrových šlépějích, nemusel český distributor ani pojmenovat snímek odkazem na slavný Hitchcockův titul Cizinci ve vlaku.

Už počtvrté se tento režisérský "hračička" spojil s hercem Liamem Neesonem, jejž blížící se stáří předurčilo k rolím neobvyklých akčních hrdinů. A v jejich nejnovější spolupráci - podobně jako u Hitchcocka - platí, že divácká rozkoš neplyne z toho, co se na plátně děje, ale jak se to vypráví.

Všechno začne běžným probuzením. Vlastně celými desítkami probuzení a běžných rán, z nichž sestává vynikající úvod filmu. MacCauley vstává z postele a vyráží na nádraží v létě i v zimě, loučí se polibkem milované ženy, odchází uprostřed hádky. Režisér Collet-Serra do této skvělé úvodní montáže vtělil celé roky manželského soužití a během chvilky elegantně představil hrdinu, se kterým bude divák soucítit až do konce.

MacCauleyho ale tentokrát nečeká pracovní rutina. Místo ní dostane - pár let před důchodem - padáka a příležitost přemýšlet u sklenky na baru o tom, jak zaplatí hypotéku a synovo školné. Není divu, že cestou domů přijme nabídku záhadné neznámé, aby běžnou cestu vlakem proměnil v detektivní rébus. Když najde na základě pouhých dvou indicií správného pasažéra, dostane sto tisíc dolarů.

Coby bývalý policista a pravidelný cestující k tomu má odpovídající kvalifikaci. Brzy se ale ukáže, že hlavní překážkou ke splnění výzvy nebudou jeho schopnosti, ale morálka. Žena patří k organizaci, která dotyčného nehledá pro ukrácení dlouhé chvíle. Jde jí spíš o zkrácení jeho života.

Liam Neeson už si od deset let starého francouzského akčního thrilleru 96 hodin, v němž kvůli mstě za únos dcery zdemoloval půlku Paříže, zahrál spoustu podobných rolí. Díky nezaměnitelnému charismatu, v němž se mísí buldočí odhodlanost s výrazem smutného psíka, se však na ně dá koukat stále znovu a se stejným požitkem. Tentokrát navíc nehraje žádného elitního agenta ve výslužbě, jen "poldu" s okem pro detail a schopností rozdat pár ran pěstí.

Právě v omezeném prostoru vlaku se pěsti a lokty stanou nejužitečnější zbraní. Režisér nespustí takřka ani na chvilku "oči kamery" z protagonisty, a pokud ano, jen proto, aby předvedl třeba filmařský trik v podobě jediného dlouhého zoomu napříč celou vlakovou soupravou. Nepotřebuje Paříž ani New York, aby předvedl svůj režijní arzenál. Vejde se s ním do několika vagonů.

Cizinec ve vlaku Americký koprodukční thriller

2018, 104 minuty

Režie: Jaume Collet-Serra

Scénář: Philip de Blasi, Byron Willinger

Hrají: Liam Neeson, Vera Farmigaová, Sam Neill, Patrick Wilson a další

Premiéra v ČR: 18. ledna 2018

Hodnocení Aktuálně.cz: 65 %

Co na tom, že zápletka je překombinovaná a některé motivace postav nedávají smysl. A že Collet-Serra není Hitchcock, který i z podprůměrného scénáře uměl stvořit vynalézavý filmový klenot.

Režisér je však nápaditý řemeslník, který do látky bez ohledu na její povahu vkládá obrovské množství energie a invence. Cizince ve vlaku si lze užít jako "provinilou rozkoš", jak se říká potěchám z "béčkových" filmů, ve kterých můžeme objevit podnětné a nečekané věci.

Ačkoliv pětašedesátiletý Neeson opakovaně hovoří o odchodu do důchodu, tedy alespoň co se akčního herectví týče, ve snímku dokazuje, že do starého železa nepatří. Každý jeho thriller je nicméně třeba brát jako rozlučku. A také jako rozlučku se starým, v lecčem trochu přihlouplým Hollywoodem, který však nijak zásadně nemaskoval průměrnost svých scénářů.

O to více pozornosti vkládal do detailů a vynalézavého provedení. Cizinec ve vlaku představuje poněkud zrezivělou jízdu žánrovými klišé, zároveň jde o film, který není těžké si zamilovat. Právě pro ty rezavé "vady" na kráse.