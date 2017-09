Recenze: Seriál Kafe & Cigárko pravdu o herecké profesi neodhaluje. Jen vtipkuje, a proto je plytký

před 9 hodinami

Kafe & Cigárko je populární blog a kniha Marie Doležalové. Internetová televize Stream.cz v úvodu seriálu na jejich motivy slibuje, že odkryje život celebrity, jaký opravdu je - a pak dělá pravý opak. Seriál kupí klišé a dobře známé anekdoty, obrušuje hrany a vše převádí do toporného humoru, jen aby se vyhnul všemu nepříjemnému.

Marie Doležalová, herečka ze seriálu Comeback a vítězka StarDance, získala v roce 2015 za svůj blog Kafe & Cigárko cenu Magnesia Litera. Od té doby se podle něj chystal seriál pro internetovou televizi Stream. Série nyní spatřuje světlo světa.

V šesti rychlých epizodách (z nichž pět mělo Aktuálně.cz možnost vidět) seznamuje Marie Doležalová se životem celebrity, jak ho na vlastní kůži prožívá. V hraných scénkách popisuje, jak vypadají castingy, jak s herci zacházejí režiséři a novináři.

To už jsme viděli

Kafe & Cigárko se ukazuje být místy sice milým, ale velmi povrchním vyprávěním, jež ve vykreslování trablů mladé hvězdy nezachází dál než notoricky známé anekdoty desítky let vyprávěné v talkshows.

První epizodu popisující konkurzy zastínil loňský La La Land, kde stejné potíže zažívala Emma Stoneová. Že je nefér srovnávat epizodu webseriálu se snímkem, jenž získal Oscary?

Doležalová opakovaně deklaruje záměr seznámit diváky se zákulisím a ukázat jim "hereckou" pravdu takovou, jak ji jiní neukazují. Nemělo by tedy být tak snadné si okamžitě vybavit notoricky známý film z minulého roku, který dělá totéž zásadně lépe.

Stream nevyužívá svůj internetový potenciál jít víc na dřeň a nabídnout ostřejší zážitek, než na jaký by se zmohly celoplošné stanice a mainstreamové filmy. Naopak předvádí velmi měkkou a co nejmilejší podívanou.

Když třeba v páté epizodě Doležalová seznamuje diváky s tím, jak se natáčí sexuální scény, je během samotného aktu na obrazovce umístěný velký černý obdélník. Hercům tak nejsou vidět ani hlavy. Doležalová sama říká, že přece nepřipustí, aby jí bylo ve vlastním seriálu nepříjemně.

A právě tady se ukazuje, že samotná slova, jež na papíře a monitoru mohla vypadat jako upřímný, sarkastický a sebereflektivní pohled na profesi, byla nakonec jen small talk, který by nezašel tam, kde by to už mladé herečce vadilo. Pravda se všemi nepříjemnými detaily se tu zkrátka neodhaluje.

Jen aby to nemělo hrany

Cokoliv, co by mohlo mít hrany - rivalita s úspěšnější a talentovanější kamarádkou, objektivizující režiséři, konflikty s médii - se mění v mělký vtípek, při kterém všechno zůstává v dobrém. Doležalová samu sebe vykresluje jako tu nejmilejší a nejvíc naivní dívku a ve svých třiceti se situuje do holčičkovských postav.

Proč Doležalová navíc tak šíleně přehrává? Má samu sebe prezentovat jako špatnou herečku? Herečka je typická svou jednou dobře známou hereckou polohou ťunti z Comebacku, tak proč nerozvést raději to?

Ukazuje se, že v případě seriálu nejde o pokus o sebereflexi, ale jen o nefunkční koncept, v rámci kterého se všechno tak důsledně karikuje, až mizí jakýkoliv smysl a význam.

Režisér Jiří Diarmaid Novák nemá cit pro komediální timing a mnoho situací vyznívá ploše a dutě i kvůli špatnému načasování a vedení herců.

Seriál tak zachraňuje charisma Marie Doležalové (za vydatného přispění herecké kolegyně Hany Vagnerové). V její roztomilosti se na ni prostě nelze pořádně rozzlobit.

Herečka i tvůrci si jsou toho velmi dobře vědomí a navěšují na sílu osobnosti Doležalové veškerou tíhu seriálu. Daří se jim pouze vyhnout se trapnosti, s plytkostí seriálu už nic neudělají.

Seriál Kafe & Cigárko Český komediální seriál, 2017

Režie: Jiří Diarmaid Novák

Scénář: Petra Soukupová

Hrají: Marie Doležalová, Hana Vagnerová, Petr Vančura, Jan Cina, Milan Šteindler a další

Hodnocení Aktuálně.cz: 50 %

Ne každý seriál Streamu může být zlomový jako Semestr nebo stylisticky výrazný jako Pěstírna. Přesto mrzí, že zrovna u Kafe & Cigárko se internetová televize rozhodla dát si pauzu od kvality ve jménu vděčné klikačky.

Námět by byl zajímavý a některé konkrétní nápady (třetí epizoda o hře s Ninou) by stály za rozvedení. Prospěla by jen větší dávka autenticity a trocha upřímnosti. Zvlášť když právě to tvůrci slibovali.