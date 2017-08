Recenze: Hvězdou Letní Letné je Collectif Malunés. Jeho Karkulka a Sněhurka předvádějí nevídané

Pohádková inspirace Forever, happily… souboru Collectif Malunés je lákavá i trochu zrádná. O žádné pohádky totiž v užším smyslu slova nejde. Diváci se spíš ocitají v lehce surreálném, občas docela drsném a především hodně groteskním světě, v němž se tu a tam objeví Červená karkulka, Sněhurka nebo třeba malá mořská víla.

Ani zdaleka se však nechovají tak, jak se od pohádkových bytostí očekává. Potetovaná, do půl těla nahá Karkulka v lesklých kraťasech s cigaretou v ruce vypadá ordinérně a ostýchavého vlka nevybíravě komanduje.

Sněhurka sice má příkladné princeznovské bílé šatičky, jenže si hned po příchodu na scénu kousne do otráveného jablka a pak dost dlouho plní nevděčnou roli bezvládného balíku, který se povaluje po scéně. Když překáží ostatním v akci, kolega ji nemilosrdně chytne za nohu a odtáhne stranou.

Právě na případu Sněhurky je ovšem hezky vidět, jak vynalézavě Collectif Malunés propojuje divadelní a cirkusové postupy. Předvádí totiž něco, nad čím opravdu zůstává rozum stát: bezvládná dívka leží a převaluje se přímo na teeterboardu, tedy jakési houpačce, na níž současně další dva artisti provádějí technicky neobyčejně náročné skoky.

Dámy vláčeti pokud možno za nohu

Ve Forever, happily… je kromě teeterboardu k vidění řada vynikajících artistických čísel na hrazdě nebo v závěsu, pozadu nezůstává ani pozemní akrobacie.

"Normální" cirkusová představení však tato produkce převyšuje především schopností vše zcela přirozeně propojit do plynulého proudu zábavných, vykloubených a často docela drasticky veselých situací.

Důležité je, že účinkující zvládají nejen cirkusácké dovednosti nebo hudební nástroje, ale jsou suverénní i po herecké stránce.

La Putyka: Hit, Tell the Difference

Cirk La Putyka přispěl do programu letošní Letní Letné speciálním festivalovým titulem nazkoušeným ve spolupráci se skupinou rwandských artistů. Inscenace Hit, Tell the Difference však bohužel zaujme spíš okolnostmi vzniku než skutečnými kvalitami. Několik málo pasáží, ve kterých režisér Rosťa Novák nechá Rwanďany předvádět jejich vlastní akrobatická čísla, sice nabízí nakažlivou energii, je to však výjimka. Celkově totiž k neprospěchu věci převažují poněkud klopotné a banální "cirkusové úvahy" na téma rozdílu mezi rasami nebo potřeby najít společnou řeč. Ambice sdělit cosi opravdu hlubokého tentokrát rozhodně věci ku prospěchu nebyla.