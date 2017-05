“Pouštní deska” The Joshua Tree od U2 slaví 30. narozeniny. A vyjde znovu s řadou bonusů

před 1 hodinou

Při příležitosti 30. narozenin vychází znovu nejslavnější album skupiny U2 The Joshua Tree. Desku s hity With Or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For a Where The Streets Have No Name doplní ve sběratelské edici živá nahrávka koncertu The Joshua Tree Tour 1987 z Madison Square Garden, rarity a B-strany z původního nahrávání a remixy, včetně toho od producenta desky Daniela Lanoise. Součástí vydání bude i čtyřiaosmdesátistránková kniha s neznámými fotkami, které kytarista The Edge pořídil během původního focení v poušti Mojave v roce 1986. The Joshua Tree vyšlo 9. března 1987 a prodalo se ho přes 25 milionů kusů. Turné k albu začíná 12. 5 v Kanadě.

