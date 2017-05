Oscarový režisér Steve McQueen natočí dokument o zavražděném raperovi Tupacovi

před 23 hodinami

Správci majetku rapera Tupaca Shakura schválili tvorbu dokumentárního filmu, který natočí režisér oscarového snímku 12 let v řetězech Steve McQueen. Hudebníka zastřelil neznámý pachatel ve věku pouhých 25 let v roce 1996 v Las Vegas.

Americký režisér Steve McQueen natočí dokument o zastřeleném raperovi Tupacovi. Informoval o tom server Variety.

Projekt autorizovali správci majetku Tom Whalley a společnost Amaru Entertainment v úterním prohlášení. Firma vznikla z iniciativy raperovy matky, aby vydávala Tupacovy písně po jeho smrti. Chystaný snímek bude financovat i distribuovat.

Mezi producenty připravovaného filmu je Jayson Jackson, který v minulosti dohlížel na životopisné dokumenty o zpěvačce Nině Simon What Happened, Miss Simone? (2015) a kapele The Beatles s názvem The Beatles: Eight Days a Week (2016). Dalšími producentkami budou také Tupacova teta a sestra.

Režie se ujme britský rodák Steve McQueen, který naposledy natočil drama 12 let v řetězech (2013). To obdrželo tři Oscary včetně ceny za nejlepší film. "Cítím se nesmírně dojatý a natěšený tím, že prozkoumám život a dobu tohoto legendárního umělce," řekl McQueen. "Málokdo, jestli vůbec někdo, zářil více než Tupac Shakur. Těším se na blízkou spolupráci s jeho rodinou, abych mohl vyprávět nepřibarvený příběh talentovaného muže."

V červnu má zároveň premiéru životopisný film o Tupacovi od společnosti Lionsgate s názvem All Eyez on Me. Premiéra se uskuteční v den, kdy by zpěvákovi bylo 46 let. Tupaca ve snímku ztvárnil debutant Demetrius Shipp Jr.

Tupac svými písněmi vytrvale kritizoval rasismus vůči Afroameričanům, například v podobě tématu policejní brutality. 7. září 1996 ho neznámý pachatel postřelil, když byl spolu s hudebním producentem Sugem Knightem na cestě do lasvegaského klubu.