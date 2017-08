Obrazem: Show nade vše. Robbie Williams v Praze vystoupil v kiltu a zazpíval se ženou i s otcem

20. 8. 2017

Letošní turné zpěváka Robbieho Williamse se jmenuje stejně jako jeho poslední deska: The Heavy Entertainment Show. Včerejší koncert v pražských Letňanech vyplnil název do posledního písmenka. Williams před 30 tisíc fanoušků předstoupil na pestrobarevné scéně připomínající kabaret či boxerský ring v kiltu, sršel vtipem, do vystoupení zapojil tanečnice, sboristky i vynikající kapelu. Vzduchem létaly konfety i ohně. Během večera na pódiu přivítal svou ženu, herečku Aydu Fieldovou, a otce, zpěváka a baviče Petera Williamse. Starší písně prokládal těmi z nového alba a nezapomněl ani na poctu kamarádovi Georgi Michaelovi.

