Hlavní město nechá zpracovat urbanistickou studii okolí metra Vltavská, která počítá se stavbou nové koncertní budovy. O umístění haly v této lokalitě dnes rozhodli radní. V budoucnu by ji město buď mohlo pronajímat České filharmonii, nebo v něm může sídlit Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Vltavská je podle radních ideální svým půdorysem i vlastnickými právy, protože většinu parcel vlastní Praha 7. Město chce novou halu postavit kvůli nedostatečné kapacitě stávajících sálů. Nové sídlo filharmoniků by mohlo vzniknout mezi lety 2023 a 2025, stát by mělo dvě až dvě a půl miliardy korun. O stavbě nové koncertní síně se v Praze mluví od začátku devadesátých let.

