Nejdůležitější je, aby se vás písnička dotkla. Bob Dylan mluví o tom, proč dostal Nobelovu cenu

před 1 hodinou

Písničkář Bob Dylan odevzdal nahrávku, kterou musí zaslat každý laureát Nobelovy ceny, pokud chce získat finanční odměnu. Dylan loni obdržel ocenění za literaturu. Nahrávku - Dylanův monolog - je možné si poslechnout na webu Nobelovy ceny. K prostudování je tu i psaná verze.

Americký písničkář Bob Dylan, který loni dostal Nobelovu cenu za literaturu, zaslal švédské akademii nahrávku s projevem. Proslovem je podmíněno předání finanční odměny osm milionů švédských korun (22,6 milionu Kč), kterou dostane každý z laureátů Nobelovy ceny.

Nobelovy ceny tradičně předává švédský král na slavnostním večeru, který se obvykle koná 10. prosince. Zpěvák si tehdy vymínil, že medaili a diplom přijme na soukromém setkání bez přítomnosti médií. Nakonec ji převzal v dubnu, kdy ve Švédsku koncertoval.

"Nejdůležitější je, aby se vás písnička dotkla. Nemusím vědět, co daná píseň znamená. Do svých skladeb jsem napsal celou řadu věcí. A nebudu si lámat hlavu nad tím, co to všechno znamená," říká mimo jiné Dylan, jenž ve své řeči probírá možné spojitosti mezi svými texty a literaturou.

"Projev je nevšední a, jak se dalo očekávat, výmluvný. Akce Dylan se chýlí ke konci," uvedla na svém blogu stálá tajemnice akademie Sara Daniusová. Laureáti Nobelovy ceny musejí řeč dodat do půl roku od obdržení ceny v jakékoli formě, může to být krátký projev, videopřenos, ba dokonce i píseň. Zvuková nahrávka Dylanova projevu je k poslechu i na webu Nobelovy ceny.

Pětasedmdesátiletý Dylan, vlastním jménem Robert Allen Zimmerman, je prvním písničkářem, který Nobelovu cenu dostal. Švédská akademie ho vyznamenala za vytváření poetických novotvarů ve velké tradici amerického písničkářství.

Akademie se setkala s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří nevšední výběr hudebníka uvítali, jiným připadal absurdní.