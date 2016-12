Zemřel slavný muzikant George Michael. Autor hitu Last Christmas podlehl doma infarktu

AKTUALIZOVÁNO před 9 hodinami

Ve věku 53 let zemřel na první svátek vánoční ve svém domě zpěvák George Michael. Informoval o tom server BBC s tím, že umělec „odešel pokojně během vánočních svátků“. Příčinou náhlého úmrtí byl podle jeho manažera Michaela Lippmana infarkt. Rodina požádala o respektování soukromí a podotkla, že nebude tuto smutnou událost jakkoliv dál komentovat. Zpěvák za svoji hudební kariéru prodal přes 100 milionů alb po celém světě.

Policie dorazila na místo 13:42 místního času a nenašla žádné podezřelé okolnosti, které by nasvědčovaly násilné smrti. Příčinou náhlého úmrtí byl podle jeho manažera Michaela Lippmana infarkt.

Umělecká agentka Cindi Bergerová, která o úmrtí informovala jako první, řekla, že zpěvák nyní nebyl nemocný. "V této fázi se smrt bere jako nevysvětlená, ale nikoli podezřelá. Bude provedena pitva. Dokud se neprovede pitva, nebudou ze strany policie žádné další informace," uvedla podle BBC policie. Podle agentury AP to řekla před sdělením Lippmana.

Hit Last Christmas

"S velkým smutkem můžeme potvrdit, že náš milovaný syn, bratr a přítel George pokojně zemřel doma o vánočních svátcích. Rodina si přeje, aby se respektovalo její soukromí v této těžké chvíli. Zatím nebude žádný další komentář," uvedla v prohlášení Bergerová.

George Michael, vlastním jménem Georgios Kyriacos Panayiotou, se narodil 25. června 1963 v Londýně a začínal s kapelou Wham!, se kterou nahrál i jednu z nejznámějších vánočních skladeb Last Christmas.

Po rozpadu kapely se vydal na sólovou dráhu a hned v roce 1987 získal za debut Faith prestižní cenu Grammy.

Muzikant se představil naposledy v Praze v roce 2011, kdy startoval koncertem v O2 areně své symfonické turné.

Krátce po oznámení vzdalo zemřelému holt na sociálních sítích mnoho osobností. "Jsem hluboce šokován. Ztratil jsem drahého přítele, nejhodnějšího a velkorysého. Byl také skvělý umělec," řekl britský zpěvák Elton John.

"Nemohu tomu uvěřit. Ohromný zpěvák a milý člověk. Byl moc mladý na to, aby odešel," uvedl kanadský rocker Bryan Adams.

"Sbohem můj příteli! Opustil nás další velký umělec," uvedla americká zpěvačka Madonna v narážce na letošní úmrtí Davida Bowieho, Prince, Leonarda Cohena a řady dalších hudebních hvězd. Smutek vyjádřil například i bývalý britský fotbalista Gary Lineker.

Prodal 100 milionů alb

Za svoji kariéru prodal po celém světě přes 100 milionů alb, připomíná BBC.

Michael měl v posledních letech množství zdravotních problémů, byl několikrát hospitalizován. V roce 2011 strávil několik týdnů v rakouské nemocnici s vážným zápalem plic. Onemocněl tehdy uprostřed svého evropského turné a dokonce upadl do komatu.

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

V roce 2013 byl hospitalizován, když vypadl na anglické dálnici z jedoucího auta. Kvůli blíže neupřesněným problémům byl hospitalizován i v květnu 2014.

Autor hitů jako Wake Me Up Before You Go Go nebo Last Christmas, proslul ale i skandály spojenými s užíváním drog. V roce 2010 ho soud poslal na osm týdnů do vězení za řízení pod vlivem drog, držení marihuany a způsobení dopravní nehody, když narazil se svým automobilem do obchodu v Londýně.

Michael, který v roce 1998 veřejně odhalil svou homosexualitu, vydal poslední album v roce 2014. Tehdejší kolekce písní nazvaná Symphonica se v Británii stala zlatou deskou.

Wham! - Last Christmas | Video: YouTube

autoři: Kultura, ČTK