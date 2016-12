Zemřel kytarista britské kapely Status Quo Rick Parfitt

AKTUALIZOVÁNO 24. 12. 2016

Ve věku 68 let dnes ve Španělsku zemřel kytarista britské rockové skupiny Status Quo Rick Parfitt. Podlehl vážné infekci v nemocnici ve španělské Marbelle, kde byl od čtvrtka hospitalizován kvůli komplikacím po dřívějším zranění ramene. S kapelou Status Quo hrál Parfitt od roku 1967 a nahrál s ní tři desítky alb. V České republice se Status Quo poprvé představili v roce 1995 na brněnském velodromu.

Madrid - Ve Španělsku dnes ve věku 68 let zemřel kytarista britské rockové skupiny Status Quo Rick Parfitt. Oznámil to jeho manažer Simon Porter. Podle něj Parfitt zemřel na vážnou infekci v nemocnici ve španělské Marbelle, kde byl od čtvrtka hospitalizován kvůli komplikacím po dřívějším zranění ramene. To si způsobil po pádu.

"Jsme zdrceni, že musíme oznámit.. Rick Parfitt dnes v poledne zemřel," uvedl v prohlášení manažer a rodina. Po hudebníkovi zůstala manželka Lyndsay a čtyři děti.

Parfitt měl od 90. let několikanásobný bypass. Další infarkt utrpěl letos v létě po koncertě v Turecku. V říjnu pak podle BBC oznámil, že už nebude se skupinou Status Quo koncertovat. Podle serveru BBC se ale chystal v příštím roce natočit sólové album a vydat autobiografii.

S kapelou Status Quo hrál Parfitt od roku 1967 a nahrál s ní tři desítky alb. Asi nejslavnější z nich je album In The Army Now z roku 1986, které obsahuje i stejnojmenný největší hit skupiny. Dalšími jejich slavnými songy jsou Rockin' All Over The World, Caroline, Down Down, Again And Again či Whatever You Want.

V České republice se Status Quo poprvé představili v roce 1995 na brněnském velodromu. Tento měsíc bylo oznámeno, že budou příští rok v červenci jednou z hlavních hvězd 25. ročníku festivalu Benátská! v libereckém Vesci.

autor: ČTK