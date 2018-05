Recenze: Marpo se dostal z nuly na sto. Tisíce fanoušků do O2 areny pochodovaly městem

Vlastně ani nevim co pořádně napsat. Ješte jsem nespal, pořád zpracovávám co se včera stalo. To co jsme včera předvedli a dokázáli bylo jedinečný ve vodách československý hudby. Jsem vděčnej za svuj team, za naše fans! Chci zároveň poděkovat kapele, všem technikum, hostum, manažerovi a jeho teamu sherwood, ZL production, prodejcum merche, stage designerum, režisérum, zvukařum, fotografum, stage managerum, prodejcum merche, stage hands, bedňákum je to stovky lidí a nechci na nikoho zapomenout ale bez Vás by to nešlo! Tisíckrát díky! Včera jsem si dokázal, že moje vůle a touha je nesetřesitelná a že když si něco vemu do hlavy tak to prostě tak bude! Vemte si z toho příklad, o tom je a tohle je TroubleGang! Včera jste mohli vidět že jsem byl na pódiu opravdu šťastnej! Děkuju Vám za to! Zdravim tam nahoru protože při mě včera opravdu stál 🖤a🌊 !!!!! #marpo #troublegang #lenny #o2arena #sherwood #zlproduction #wemadehistory #togetherforever #conquertheworld #thankyall foto @tonyflunkey na kterýho sem včera zapomněl při poděkování a tímto se mu omlouvám !!!