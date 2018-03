Na Slovensku předali hudební Radio_Head Awards. Výsledky ukazují, že oblíbenější je nyní elektronika

16. 3. 2018

V Bratislavě se včera předávaly Radio_Head Awards, což jsou respektované hudební ceny pořádané tamním Radiem_FM. Anketa vznikla před deseti lety z potřeby vymezit se vůči mainstreamu, hlasují v ní posluchači rádia a hudební novináři a každoročně ukazuje, co zajímavého se děje na slovenské scéně. V kategorii nejlepší album uspěl projekt Fallgrapp, jenž letos zahraje na moravském festivalu Beseda u Bigbítu, žádný interpret si však poprvé v historii neodnesl dvě a více sošek. Podle Olivera Reháka z Denníku N výsledky letošního ročníku znamenají, že momentálně je oblíbenější elektronika než kytarová hudba a že nevyšla žádná deska, která by zastínila ostatní.

Radio_Heads Awards 2017

Album roku: Fallgrapp - V hmle

Singl: Katarzia - Kde sa slzy berú

Objev roku: Changing Faces

Debut roku: Tolstoys - Botanika

Elektonická hudba: Bulp - Yrsa

Hard & Heavy: Čad - Bastard

Hip hop + Rap + R'n'B: Solid Move - Pohľady

World music + Folk: Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt - The point of view

Jazz: Bashavel - Hoorhay

Klasická hudba: Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy - Peter Kolman

Album roka 2017 + Cena kritiků: Nvmeri - I Don't Think So

Cena za přínos hudbě: Michal Kaščák