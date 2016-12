Mňága a Žďorp vybrala od fanoušků peníze na novou desku Třínohý pes, natáčet ji začne v lednu

20. 12. 2016

Skupina Mňága a Žďorp, která příští rok oslaví 30 let na scéně, vydá nové album s názvem Třínohý pes. Natáčení začne v lednu, deska by měla vyjít na jaře. "Písničky už jsou hotové a stejně tak máme domluvené skvostné hosty a ošlehaného producenta. S deskou vyrazíme na plnotučnou šňůru zhruba třiceti koncertů. V létě nás čekají festivaly a na podzim třicítku oslavíme dvěma velkými koncerty v Praze a v Brně," uvedl zpěvák Petr Fiala. Skupina uzavřela v neděli a v pondělí letošní rok dvěma vyprodanými koncerty v pražském Lucerna Music Baru. Podobně jako v případě nahrávky Made in China, která byla natočena v čínském Pekingu, kapela peníze na natáčení novinky vybrala pomocí crowdfundingu.

autor: ČTK