Hudební cenu Apollo za nejlepší album roku 2017 si odneslo melancholické duo Kalle

8. 3. 2018

V pořadí sedmým majitelem hudební ceny Apollo za nejlepší album roku se stalo melancholické duo Kalle, které pochází z Tábora. Sošku od Jana Jaroše a 60 tisíc od Ochranného svazu autorského si z pražského Paláce Akropolis odneslo za loňskou nahrávku Saffron Hills, na níž k dokonalosti dotáhlo svůj intimní výlet do světa snění mezi kytarou a efekty.

Pro Veroniku Buriánkovou a Davida Zemana z dua Kalle je typická melancholie, hlas zpěvačky zní velmi naléhavě. Jejich hudba je postavená na kytaře, zvuku kláves a atmosférických plochách, na novém albu Saffron Hills ale častěji než předtím zpívají oba. Deska je také zvukově pestřejší.

"Spousta známých mě varovala, že druhé album bývá ve stínu toho prvního, že přijetí bývá často vlažnější. Hned na začátku jsme raději přijali za své, že je to deska hlavně pro nás. Udělali jsme ji přesně takovou, jakou jsme my sami chtěli. Dokonce jsme ji na jaře nahráli celou digitálně, ale ta atmosféra se nám oběma nezdála. Bylo to sice hi-fi, zároveň ale chladné, neosobní a až sterilní," řekla v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz Buriánková.

"A tak jsme se vrátili k analogu. Roky jsem marně sháněl osmistopý pásový rekordér, ale ty, které jsem objevil, buď nebyly v dobrém stavu, nebo stály moc peněz. Až jsme ho nakonec týden před nahráváním koupili. Záznam je kvalitnější, než byl na debutu, ale není to tak velký skok. Šum mi pro naši hudbu přijde důležitý a kotoučák sám o sobě trochu rachotí. Při detailním poslechu je v tišších částech na desce slyšet," dodal Zeman.

Kalle bylo letos se Saffron Hills nominované také na alternativnější cenu Vinyla, vítězství si ale nakonec odnesla slezská hlučná skupina Pacino za nahrávku Půl litru země.

Ve finálové nominaci na hudební cenu Apollo, již od roku 2011 udělují hudební publicisté vždy jednomu albu, byly ještě desky mladých indierockových kapel Role a Cold Cold Nights, veteránů J.A.R., elektronických Fiordmoss, rapera Kapitána Dema a rockových písničkářů Wild Tides.