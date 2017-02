Grammy čeká i kvůli Trumpovi přelomový ročník. Pro některé hvězdy přesto slavné ceny nic neznamenají

před 36 minutami

V losangeleském Staples Centre se v noci z neděle na pondělí budou předávat ceny Grammy a 59. ročník slibuje mnohá vzrušení. Adele i Beyoncé zazpívají a utkají se o gramofonky v hlavních kategoriích a hvězdy si už určitě chystají protitrumpovské proslovy. Pozornost určitě vzbudí comeback Daft Punk, kteří na pódiu doprovodí vystoupení The Weeknda, po letech se na ceny vrací Metallica nebo Alicia Keys.

Ve stínu příslibu vzrušení a hlubokých dekoltů zůstává fakt, že celá řada muzikantů bude letošní ceremoniál Grammy bojkotovat. Kanye West, Justin Bieber, Drake nebo Frank Ocean se předávacího večera nezúčastní, protože považují ceny Grammy za přežitek, který dávno ztratil relevanci.

Kanye West má doma už 21 sošek a letos se uchází o dalších osm, v minulosti ale nelibě nesl některé neproměněné nominace a ceny kritizoval za nadržování bílým interpretům.

Stejný počet sošek by mohl dostat i Drake, ale ten hraje v neděli v Manchesteru, a ačkoliv je se svým komerčním trhákem Views nominovaný i na album roku, určitě do Los Angeles nepoletí. V desce roku by mohl zvítězit i Justin Bieber, ale i ten se už vyjádřil, že se na ceremoniál nechystá.

Tahle cena není pro černý

„Tato instituce má nepochybně jistou nostalgickou důležitost. Ale pro lidi, kteří přichází z míst, odkud pocházím já, a stojí si za tím, za čím si stojím já, neznamenají nic,“ nechal se nedávno v New York Times slyšet R&B zpěvák Frank Ocean, který svoje loňské desky Blonde a Endless dokonce ani nepřihlásil k hlasování.

„Ceny a nominační systém jsou zastaralé. Místo toho, abych seděl v publiku, radši bych byl s někým, jako je Colin Kaepernick,“ dodal v narážce na hráče amerického fotbalu, který vloni odmítl povstat při americké vlajce.

Od Oceana to není úplně prázdné gesto, jeho album Blonde se umístilo v celé řadě anket o nejlepší desku roku a v minulosti obdržel dvě ceny Grammy, rozhodně tedy letos nebyl bez šance. Pro devětadvacetiletého zpěváka, stejně jako pro celou řadu dalších, jsou ale Grammy potápějící se lodí, kterou je lepší opustit. Obzvláště muzikanti černé barvy pleti mají pocit, že americká akademie nahrávacího průmyslu dává přednost bělošským hudebníkům.

Hiphopová komunita vůbec vede s Grammy dlouhodobou válku, která začala už v roce 1989, kdy se rapeři jako Fresh Prince rozhodli ceremoniál bojkotovat. S nelibostí nesli, že předávání jejich kategorie vypadlo z televizního přenosu.

A kontroverzní vítězství bílé komety Macklemora nad Kenrickem Lamarem před třemi lety vztahům mezi rapery a Akademií také rozhodně moc nepomohlo. Drake mohl v Los Angeles korunovat svůj veleúspěšný rok, místo toho si ale s předstihem naplánoval turné do Evropy.

Trochu jiný přístup zvolil jeho mladší kolega Chance The Rapper, který Akademii dlouhodobě upozorňoval na to, že podle jejích pravidel nemohou v nominacích figurovat nahrávky vydané vlastním nákladem na internetu, až organizátoři Grammy pravidla změnili.

Chicagský raper se tak může se svým albem/mixtape Colouring Book ucházet o pět sošek, a na večeru v Staples Centru dokonce i vystoupí.

Šance stát se majákem

Grammy v posledních letech bojují s nízkou sledovaností – vloni stanice CBS zaznamenala vůbec nejnižší rating živého přenosu v historii. Na druhou stranu ale stabilně stoupá cena za reklamu, třicetivteřinový spot už stojí zadavatele více než milion dolarů.

Paradox? V kontextu zábavního průmyslu, který trpí na roztříštěnost vkusu, jsou Grammy pořád majákem stability, kolem něhož se točí mediální pozornost a tím pádem i nemalé peníze. Jednou za rok může hudební průmysl předstírat jednotu a optimismus, byť pod blyštivým povrchem to samozřejmě vře konflikty a nejistotou z budoucnosti.

Samozřejmě že v éře virálních hitů a sociálních sítí je něco jako hlasování akademie populární hudby plné zasloužilých důchodců reliktem minulosti. Jenže paradoxně možná právě to je zároveň výhodou cen. Díky slavné tradici jsou Grammy pořád značkou, která vzrušuje a přitahuje, a čím budou vlny hudebního průmyslu (a mediálního světa) rozbouřenější, tím víc budou potřebovat pevný bod, jakkoliv to bude jistota převážně iluzorní. I proto rostou ceny za reklamy.

Hudební průmysl – zdá se – se pomalu zvedá z bahna, do kterého spadl na přelomu tisíciletí, a Grammy jsou hlavně oslavou schopnosti hudbu prodávat (spíše než hudby samotné). Teď o tom, že pro průmysl přichází lepší časy, musí přesvědčit i diváky televize.

Letošní ročník by tak mohl být zlomový – svůdná bitva mezi dvojicí nejprodávanějších zpěvaček současnosti nebo politický náboj, kterým pop poslední měsíce žije, by mohly přilákat k obrazovkám více diváků než kdy jindy. Jestli se ale dočkají podobně unylého ročníku, jako byl ten loňský, pak Grammy propásly jedinečnou příležitost, jak o sobě dát zase po delší době vědět.

autor: Karel Veselý