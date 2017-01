Bruce Springsteen otevře v New Jersey vlastní muzeum předmětů, dokladů i artefaktů

včera

Americký rocker Bruce Springsteen známý také pod přezdívkou The Boss bude mít ve svém rodném státě New Jersey muzeum předmětů, dokladů a dalších artefaktů, které zmapují jeho více než 40letou hvězdnou kariéru. Muzeum autora a interpreta hitů jako Born to Run či Human Touch bude na univerzitě v Monmouthu. Ve Spojených státech Springsteen prodal více než 65 miliónů alb, celosvětově pak přes 120 miliónů nahrávek. Obdržel také řadu ocenění, včetně dvacítky Cen Grammy, dvou Zlatých glóbů a jednoho Oscara za píseň k filmu Philadelphia. V roce 2004 byl časopisem Rolling Stone vyhlášen 23. největším umělcem všech dob.

autor: ČTK