Beach Boys zvažují, že zahrají na Trumpově inauguraci

25. 12. 2016

Donald Trump hledá muzikanty, kteří mu zahrají na lednové inauguraci. Zatím jeho nabídku odmítli Elton John nebo Gene Simmons. Kalifornští Beach Boys zatím jeho návrh zvažují.

Donald Trump hledá muzikanty, kteří by byli ochotni vystoupit při příležitosti jeho uvedení do prezidentského úřadu. Zatím to měli odmítnout anglický zpěvák Elton John nebo zpěvák a baskytarista americké kapely Kiss Gene Simmons.

Podle hudebního magazínu Billboard nabídku dostali i kalifornští Beach Boys, zda ji přijmout nebo ne, se ale zatím nerozhodli.

"Nabídka přišla, ale zatím nebylo rozhodnuto, zda se inaugurace zúčastní. Jakmile budou mít Beach Boys jasno, dají vědět," uvedl mluvčí kapely s tím, že se na případném inauguračním vystoupení nebudou podílet kytarista Al Jardine a baskytarista Brian Wilson.

Beach Boys v minulosti zahráli například na politických setkání Ronalda Reagana, George W. Bushe, ale i demokrata Billa Clintona.

Svoji účast na Trumpově inauguraci zatím potvrdila pouze šestnáctiletá operní pěvkyně Jackie Evancho. "Je to trochu stresující, ale jsem touto nabídkou velmi poctěna," uvedla v rozhovoru s tím, že bude zpívat americkou hymnu.

autor: Kultura