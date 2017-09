Zlatého lva v Benátkách získalo fantasy drama o vztahu němé uklízečky a vodního tvora

AKTUALIZOVÁNO 9. 9. 2017

Hlavní cenu z mezinárodního filmového festivalu v Benátkách si odnesl mexický režisér Guillermo del Toro za fantasy thriller The Shape Of Water a splnil tak roli favorita soutěže.

Benátky - Zlatého lva za nejlepší film na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách získal americký fantasy thriller The Shape of Water (Tvar vody) mexického režiséra Guillerma del Tora. Oznámila to porota, v jejímž čele letos stanula americká herečka Annette Beningová. Snímek zvítězil v konkurenci 21 snímků.

Snímek s Michaelem Shannonem, Sally Hawkinsovou a Octavií Spencerovou patřil mezi favority soutěže. Němá uklízečka se v něm sblíží s tajemným vodním tvorem uvězněným ve vládní laboratoři.

Ocenění pro nejlepší herečku si odnesla Britka Charlotte Ramplingová za roli v italském dramatu Hannah o ženě, která po uvěznění manžela ztrácí kontakt s realitou. Nejlepším hercem se stal Palestinec Kamal Bašá za roli ve filmu L'Insulte (Urážka). Snímek libanonského režiséra Zijáda Duajrího je o banálním sporu mezi dvěma sousedy, Libanoncem a Palestincem, který vede k soudnímu procesu na celonárodní úrovni.

Velkou cenu poroty si odnesl izraelský režisér Samuel Maoz za snímek Foxtrot. Stříbrného lva pro nejlepšího režiséra dostal Francouz Xavier Legrand za své rozvodové drama Jusqu´a la Garde (Péče o dítě).

Ocenění za nejlepší scénář získal Brit Martin McDonagh, který napsal a natočil snímek Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tři billboardy u Ebbingu v Missouri).

Česká filmová tvorba v hlavní soutěži zastoupena nebyla. Návštěvníci festivalu však měli možnost zhlédnout digitálně restaurovaného Černého Petra, film Miloše Formana z roku 1963.

Filmový festival v Benátkách je nejstarší na světě a spolu s festivaly v Berlíně a Cannes patří k nejdůležitějším. Letos se konal již 74. ročník festivalu.