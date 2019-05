Woody Allen marně nabízí své paměti, americká nakladatelství se spojení s ním bojí

Oscarový americký režisér Woody Allen se v uplynulém roce v tichosti pokoušel prodat své memoáry, u vydavatelů ale narazil na nezájem a odmítnutí.

Podle filmového magazínu Variety je to další důkaz toho, jak se z kdysi obletované hvězdy světové kinematografie kvůli hnutí #MeToo stala nežádoucí osoba.

Kvůli nařčení z údajného sexuálního obtěžování, které proti němu v minulosti vznesla jeho adoptivní dcera Dylan Farrowová, se od Allena distancovali mnozí herci i filmová studia. Režisér vinu popírá.

Spor ohledně Woodyho Allena se táhne od začátku 90. let minulého století, kdy jej jeho bývalá partnerka Mia Farrowová po rozchodu nařkla, že údajně osahával jejich adoptovanou dceru Dylan Farrowovou. Allen za více než 25 let nikdy nebyl obviněn. Nařčení vůči němu se však do médií vrátila v době vrcholící kampaně #MeToo.

Ještě před oživením kauzy by režisér mohl počítat s tím, že nabídka jeho pamětí mezi vydavateli vyvolá přetahovanou a vynese mu až sedmimístnou dolarovou částku, napsal deník The New York Times. Důvod odmítavých reakcí je ten, že vydavatelé se obávají negativních ohlasů, které by pro ně mohla mít spolupráce s negativně vnímaným režisérem.

Tvrzení jeho adoptivní dcery mělo pro Allenovu tvůrčí činnost dalekosáhlý dopad. Například společnost Amazon odmítla uvést režisérovu již hotovou komedii A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku).

Allen kvůli tomu letos firmu zažaloval o 68 milionů dolarů, což je v přepočtu 1,5 miliardy korun, a v žalobě ji obvinil, že nechce pokračovat v natáčení dalších tří dohodnutých snímků.

Mezitím se ve Spojených státech mnoho herců Allena veřejně zřeklo a uvedlo, že své předešlé spolupráce s ním litují. Učinili tak mimo jiné Greta Gerwigová, Colin Firth, Ellen Pageová, Michael Caine nebo Timothée Chalamet.

Na Allenovu obranu naopak vystoupil španělský herec Javier Bardem, který kauzu označil za "veřejný lynč" a dodal, že s režisérem bude příště opět rád spolupracovat. Také herec Jude Law dodal, že je "příšerná škoda", pokud Amazon film A Rainy Day in New York nikdy neuvede.

Magazín Variety poznamenává, že v Evropě na rozdíl od USA utrpěla Allenova pověst méně, protože se španělskou produkční společností Mediapro nyní připravuje nový film.

Variety rovněž nevylučuje, že se Allenovi podaří paměti prodat nějakému francouzskému vydavateli. O podrobnostech se ale magazín nezmiňuje.